Genova. Non sembra davvero vedere la fine il lunghissimo viaggio di Costa Deliziosa. Partita il 5 gennaio da Venezia per il giro del mondo in crociera e scampata alla pandemia di coronavirus che ha sconvolto tutti sulla terraferma (e non solo), è attualmente bloccata in mare al largo di Genova a causa della burrasca di tramontana. A bordo, con 1.516 passeggeri e 856 membri dell’equipaggio, c’è anche il cadavere di una donna stroncata probabilmente da una patologia cardio-circolatoria, anche se sarà il tampone a escludere che avesse contratto il Covid-19.

La nave si è presentata ieri pomeriggio nel Mar Ligure dopo avere sbarcato a Barcellona circa 200 passeggeri, la maggior parte di nazionalità francese, che non sono potuti scendere a Marsiglia perché le autorità transalpine hanno rifiutato l’attracco la settimana scorsa. Il forte vento ha però indotto il comandante, d’accordo con la Capitaneria, a ritardare le operazioni. Deliziosa è rimasta alla fonda davanti a Quinto fino a stamattina, poi ha salpato l’ancora dirigendosi al largo. “Motivi tecnici”, assicura la Guardia costiera.

Ora l’avvicinamento al porto è previsto nel primo pomeriggio, quando la burrasca dovrebbe calare di intensità. Nella notte la nave è stata avvicinata da una motovedetta della Guardia di finanza, incaricata dalla Questura del servizio di sorveglianza marittima per l’emergenza sanitaria. “Nessun problema a bordo”, riferisce il comando aeronavale delle fiamme gialle ubicato a Molo Giano.

Slitta quindi al pomeriggio lo sbarco dei primi 930 passeggeri, che saranno riaccompagnati a casa con trasporti protetti in auto organizzati dalla compagnia e dalla Protezione civile “per la sicurezza loro e di tutta la città, anche se la nave di fatto è pulita”, ha ribadito ieri l’assessore regionale Giacomo Giampedrone. La salma della donna deceduta sarà presa in consegna dal servizio di medicina legale di Asl 3 che la sottoporrà al test molecolare.

Il via libera definitivo dovrà darlo la sanità marittima di Genova dopo i primi controlli sulla nave, ma a Barcellona non ci sono stati problemi e del resto si ritiene quasi impossibile che a bordo ci siano persone contagiate visto che l’ultimo sbarco era avvenuto il 14 marzo in Australia. Da allora Costa Deliziosa si è fermata solo a Marsala, in Sicilia, per far scendere un passeggero malato di polmonite, portato in ospedale il 16 aprile. Ma il tampone ha poi escluso che si trattasse di coronavirus. Ora la fine dell’odissea è distante solo poche miglia. Sempre che il vento decida di collaborare.

Fotografie gentilmente concesse da @PieroCastellano (Twitter)