Femminicidio a Sestri Levante, uomo spara alla moglie e la uccide

Sestri Levante. Un uomo di 74 anni ha ucciso la moglie nella mattina di oggi, giovedì 19 settembre, a Sestri Levante, in provincia di Genova.

L’uomo, Giampaolo Bregante, ha tolto la vita alla coniuge, Cristina Marini, 72 anni, all’interno dell’abitazione dei due, in via Antica Romana.

Dopo il gesto si è costituito ai carabinieri dicendo di aver voluto “mettere fine allo stato depressivo della moglie”.

Sul posto, oltre ai soccorsi, i carabinieri, che stanno portando avanti le indagini per conto della procura di Genova. Il pm titolare del fascicolo è Stefano Puppo.

Bregante, un ex comandante di navi, ha utilizzato una pistola regolarmente detenuta. Avrebbe sparato un solo colpo Secondo quanto detto agli investigatori dell’Arma avrebbe agito perché la donna non aveva intenzione di prendere alcuni farmaci per la sua condizione psichica.