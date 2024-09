Derby Genoa Samp, provocazioni tra tifosi sul “museo vuoto”: “Lo riempiremo coi trofei del 5 maggio”

Genova. Si inizia a scaldare l’atmosfera per il prossimo Derby della Lanterna previsto per mercoledì 25 settembre e valevole per i sedicesimi di finale della Coppa Italia. Mentre sono partite le vendite dei biglietti e le tifoserie organizzate stanno lavorando alle coreografie da portare sugli spalti del Ferraris, la rivalità tra le due tifoserie è tornata ad infiammarsi sui social. E non solo.

Nel giro di poche ore, infatti, è andato in scena un botta e risposta che ha letteralmente fatto schizzare la temperatura del tifo, riportando il calendario indietro alle convulse giornate del maggio scorso quando Genova fu travolta da una serie di scontri, anche violenti, tra ultras.

Lo scambio social è stato rapido ma inequivocabile. Nei giorni scorsi su una pagina Instagram di indubbia fede blucerchiata è diventato virale il video dove si vede il cartello che indica la presenza del Museo della Storia del Genoa al Porto Antico “modificato” da mano sicuramente non genoana, che, nottetempo, ha aggiunto la frase “Chiuso da anni, non c’è nulla da vedere“. La stoccata torna sul consueto refrain della anzianità dei trofei del Grifone, il cui ultimo scudetto è stato vinto nel lontano 1924. Esattamente un secolo fa.

Nel giro di poche ore la risposta, diretta e altrettanto provocatoria, affidata ad uno striscione appeso presso i portici del Wtc, nel cuore di Sampierdarena: “Riempiremo il nostro museo con i trofei del 5 maggio”. La frase, questa volta un po’ meno ridanciana, è un riferimento per nulla celato all’irruzione fatti da alcuni ultra rossoblù nella sede degli Ultras Tito Cucchiaroni, poi devastata, dal quale sarebbero stati trafugati alcuni striscioni considerati “storici”. Una azione che nel mondo ultras ha un peso e un significato per nulla conciliante. E che ha lasciato un conto in sospeso.

Il Derby della Lanterna, atteso dal 2022, salvo ripensamenti del questore, si giocherà quindi a porte aperte ma oltre alla battaglia sul campo si rinnoverà ancora una volta la sfida tra le due tifoserie, nella speranza che rimanga solamente nelle gradinate.