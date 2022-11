Forte esplosione allarma i residenti di Sturla: bomba carta nel mercato di via Isonzo

Genova. Una forte esplosione alle prime luci dell’alba ha scatenato l’allarme a Sturla, nel Levante genovese. Decine le chiamate ai vigili del fuoco da parte dei residenti che hanno riferito di un forte boato nella zona del mercato comunale di via Isonzo.

Giunti sul posto, i pompieri hanno verificato che non c’erano situazioni pericolose e hanno scoperto l’origine del rumore che ha svegliato gli abitanti: una bomba carta, lanciata probabilmente per una bravata.

L’esplosione ha comunque creato danni, facendo saltare alcuni vetri della struttura ormai in gran parte abbandonata nel cuore del quartiere.

Il mercato di via Isonzo, costruito nel 1953 con una superficie complessiva di 640 metri quadrati su due piani, è stato dato in concessione per vent’anni al consorzio genovese La Grande Spesa con l’obiettivo di riqualificarlo e insediare nuove attività commerciali.