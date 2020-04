Coronavirus, Costa Deliziosa domani pomeriggio a Genova con 2.500 persone a bordo

Genova. Inizieranno mercoledì mattina le operazioni di sbarco dalla nave Costa Deliziosa, partita a gennaio per il giro del mondo e in arrivo domani pomeriggio a Genova intorno alle 16 dopo essere stata respinta dalle autorità francesi. A confermarlo è l’assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone durante la conferenza stampa serale sull’emergenza coronavirus.

La nave è partita oggi da Barcellona con 1631 passeggeri a bordo e 900 membri dell’equipaggio. Ancora non è noto l’elenco per nazionalità. “È una nave pulita – ha detto l’assessore riferendosi all’assenza di contagiati accertati a bordo – ma c’è una persona deceduta il 6 aprile. La sanità marittima deciderà se sottoporre il cadavere a tampone. Da mercoledì mattina inizieremo le operazioni di sbarco che saranno le più veloci possibili”.

In navigazione ci sono altre due navi Costa, la Magica e la Favolosa: quest’ultima dovrà sbarcare i membri dell’equipaggio in Italia, ma al momento non è stato individuato un porto. “Noi abbiamo dato disponibilità agli armatori, al ministero delle infrastrutture e alle capitanerie di porto a farle attraccare. Se qualche nave in difficoltà avrà bisogno della Liguria noi ci siamo”, ha aggiunto il governatore Giovanni Toti. Le navi da crociera tuttora in porto, le Msc Opera e Splendida, resteranno ormeggiate con parte del personale marittimo a bordo.