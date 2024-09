Tensione tra ultras, sfregiati i murales sotto la gradinata Nord

Genova. Continua a salire la tensione tra gli ultras di Genoa e Sampdoria in vista del derby di mercoledì prossimo ma, soprattutto, in scia ai fatti dello scorso maggio: durante la notte, mentre gruppi di tifosi si fronteggiavano a distanza tra Brignole e Marassi, mano ignota ha sfregiato i murales sotto la gradinata nord.

Le foto dell’imbrattamento questa mattina stanno facendo il giro delle chat di whatsapp e sui social: a finire nel mirino delle bombolette spray i ritratti di Signorini e De André, veri simboli del pantheon della storia rossoblu.

Un episodio che prosegue quindi la oramai lunga serie di “colpi” che in questi mesi i tifosi delle due squadre genovesi si stanno scambiando in una pericolosa escalation, tra blitz e saccheggi, risse e aggressioni. Nel frattempo si avvicina il derby della Lanterna, valevole per la Coppa Italia: una partita molto attesa – la stracittadina manca dal 2022 – che si spera possa essere ricordata per il calcio, quello giocato sul prato del Ferraris.