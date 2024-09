Genova. Rapidi momenti di tensione con qualche tafferuglio nel tardo pomeriggio a De Ferrari in occasione della presentazione del candidato di Forza Nuova alle elezioni regionali alla presenza del segretario nazionale del movimento di estrema destra Roberto Fiore.

Un presidio antifascista era stato convocato per “non lasciare nessuna parata nazista senza risposta”. Alcune centinaia di manifestanti si sono radunati in piazza De Ferrari per poi avvicinarsi al palazzo di via XX Settembre che ospita il BiBi Service, scelto come sede del comizio di Forza Nuova.

L’accesso è stato protetto con blindati della polizia e agenti in tenuta antisommossa. Alcuni manifestanti si sono avvicinati e sono venuti a contatto con le forze dell’ordine che hanno risposto coi manganelli. A scandire la manifestazione fumogeni e cori: “Siamo tutti antifascisti“.

“Scenderemo in piazza uniti e compatti per cacciare Fiore e compagnia cantante fuori da Genova, e ribadire che per loro non c’è nessuno spazio in questa città – spiegava Genova Antifascista -. Scenderemo in piazza contro la nomina di un fascista a ministro della cultura e contro questo costante clima di repressione sempre più agito dalle istituzioni. Contro il decreto legge 1660 che limita e soffoca ogni nostra forma di lotta e dissenso in un paese dove ormai il significato di democrazia è sinonimo di obbedienza”.

Il candidato di Forza Nuova è Angelo Riccobaldi, già in corsa nel 2005 con Alternativa Sociale, la formazione di estrema destra guidata da Alessandra Mussolini (nipote di Benito) che radunava Forza Nuova e altri movimenti della stessa area, ottenendo lo 0,78% delle preferenze. “Questo evento segna il ritorno ufficiale di Forza Nuova in Liguria dopo anni di assenza e rappresenta il primo passo di un percorso rivoluzionario volto a riportare dignità e orgoglio a una terra troppe volte ferita”, ha commentato il movimento.

Intanto nella sala convegni del Bi.Bi Service affittata da Forza Nuova, si è svolto l’incontro a cui hanno partecipato in tutto una dozzina di persone, compresi il candidato Riccobaldi e il leader della formazione di estrema destra Roberto Fiore.

La presentazione è durata meno di un’ora. Fuori i manifestanti hanno presidiato la zona con musica e cori. Poi, poco prima delle 19.30, hanno dato vita a un piccolo corteo intorno all’edificio, senza ulteriori momenti di tensione.