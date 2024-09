Riparte il Salone Nautico, tutto quello che c’è da sapere: dalla viabilità ai vip attesi

Genova. Riparte oggi, giovedì 19 settembre, e andrà avanti fino al 24 settembre, la 64esima edizione del Salone Nautico internazionale di Genova. L’inaugurazione della kermesse organizzata da Confindustria Nautica al Waterfront Levante e alla Marina della Fiera vedrà come sempre la presenza delle autorità: i rappresentanti del governo saranno il presidente del Senato Ignazio La Russa e il vicepresidente del consiglio Matteo Salvini.

Apertura con saluti e dibattito

Dopo i saluti del sindaco di Genova Marco Bucci, del comandante generale delle capitanerie di porto Nicola Carlone, del sottocapo di stato maggiore della Marina militare Giuseppe Berutti Bergotto, e del presidente facente funzioni della Regione Liguria Alessandro Piana, parlerà Saverio Cecchi, presidente di Confindustria Nautica mentre i temi del dibattito saranno introdotti da Andrea Razeto, presidente de I Saloni Nautici, Piero Formenti, ad di Zar Formenti, Alberto Galassi, ad del Gruppo Ferretti, e Massimo Perotti, presidente e ad di Sanlorenzo Yacht.

Moderati dal giornalista Antonio Macaluso, prenderanno parte al confronto Mario Zanetti, delegato del presidente di Confindustria per l’Economia del Mare, Matteo Zoppas, presidente dell’Agenzia ICE, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy – attraverso un video messaggio – e Matteo Salvini.

Durante la cerimonia inaugurale del Salone Nautico, saranno inoltre celebrati i trionfi olimpici della velista della Guardia di Finanza Marta Magetti, medaglia d’oro nell’iQFOiL, e Francesco Bocciardo, medaglia d’oro nei 200 metri stile libero categoria S5, due stelle dello sport italiano che hanno illuminato Parigi 2024.

Anche il candidato del centrosinistra alle elezioni regionali Andrea Orlando

Forum24: il palinsesto di convegni e workshop del Salone Nautico di Genova

Presso lo stesso Padiglione Blu, prenderà il via nel pomeriggio il palinsesto di eventi istituzionali e workshop Forum24, patrocinato dalla Commissione Europea. Primo degli appuntamenti, alle ore 14:30, presso la Sala Forum, “Boating Economic Forecast”, la presentazione dei dati di andamento dell’industria nautica, raccolti nella pubblicazione Nautica in Cifre – LOG, Annuario statistico realizzato dall’Ufficio Studi di Confindustria Nautica in collaborazione con Fondazione Edison, con il patrocino Ministero Infrastrutture e Trasporti. L’ analisi, mette a disposizione di imprese, operatori e istituzioni il quadro economico ufficiale e aggiornato dell’industria nautica da diporto puntuale. Il rapporto statistico sarà presentato da Stefano Pagani Isnardi, Direttore Ufficio Studi Confindustria Nautica e dal Prof. Marco Fortis, Vice Presidente e Direttore di Fondazione Edison – Università Cattolica.

Sempre in Sala Forum, alle ore 15:45, si terrà il Convegno “Nautica, Fisco e Dogane”, il tradizionale incontro per fare il punto sulla normativa fiscale, doganale e di settore, a cura di Confindustria Nautica, dove interverranno Maurizio Balducci, Vice Presidente di Confindustria Nautica, Claudio Oliviero, Direttore Ufficio della direzione dogane dell’Agenzia delle Dogane &Monopoli, Sara Armella, di Armella & Associati, Ezio Vannucci, di Moores & Rowland Partner e Carolina Villa, Vicepresidente Assagenti. A moderare l’incontro sarà Roberto Neglia, Responsabile rapporti istituzionali Confindustria Nautica.

I divieti di transito e le strade chiuse

I provvedimenti riguardanti sosta e circolazione sono già scattati e andranno avanti fino alla fine del Salone. Per quanto riguarda il transito, sarà vietato circolare in corso Marconi (eccetto veicoli autorizzati da “I Saloni Nautici S.r.l”) nella carreggiata lato mare in direzione levante (tratto compreso tra la rotatoria 9/11/1989 – esclusa – e l’intersezione con via Casaregis – esclusa) e nella carreggiata lato monte in direzione ponente (tratto compreso tra l’intersezione con via Casaregis – esclusa – e l’intersezione con la carreggiata lato ponente di piazza Rossetti – esclusa).

Divieto di transito anche nella carreggiata lato ponente di via Rimassa (tratto compreso tra l’intersezione con via Morin – esclusa – e l’intersezione con c.so Marconi), con l’unica eccezione delle autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi e veicoli diretti agli accessi carrabili privati diretti lato mare in via Rimassa, obbligati a fare inversione di marcia all’intersezione tra via Rimassa e corso Marconi.

Istituiti anche l’obbligo di svolta a destra per i veicoli transitanti nella carreggiata lato ponente di piazza Rossetti all’incrocio con corso Marconi, e il doppio senso di marcia nella carreggiata lato levante di piazza Rossetti. Chi viaggerà nella carreggiata lato levante di via Casaregis potrà svoltare a sinistra all’intersezione con via Cecchi. Infine, obbligo di arresto allo stop per i veicoli transitanti nella carreggiata lato ponente di via Casaregis all’incrocio con la carreggiata lato monte di via Cecchi.

I divieti di sosta e fermata

I divieti di sosta (con rimozione forzata) scattano invece:

in corso Marconi nella carreggiata lato mare in direzione levante (tratto compreso tra la rotatoria 9/11/1989 – esclusa – e l’intersezione con Via Casaregis – esclusa) e nella carreggiata lato monte in direzione ponente (tratto compreso tra l’intersezione con Via Casaregis – esclusa – e l’intersezione con la carreggiata lato ponente di piazza Rossetti – esclusa);

in via dei Pescatori (nel tratto compreso tra il pilone di sostegno alla Strada Aldo Moro n. 196 e il varco di accesso all’area portuale);

nella strada senza nome parallela a via dei Pescatori nel tratto compreso tra piazzale Kennedy e l’innesto su Via dei Pescatori stessa; nel tratto centrale di Via Casaregis all’intersezione con la carreggiata lato monte di via Cecchi (già dalle 8 di martedì 17); nel lato levante della carreggiata levante del viale Brigate Partigiane nel tratto compreso tra la rotatoria 9/11/1989 e via Gestro con la contestuale istituzione di area riservata alla sosta Taxi.

Istituito invece il divieto di fermata sul lato ponente del tratto di via Canevari compreso tra corso Monte Grappa e l’imbocco del sottopasso ferroviario nella fascia oraria compresa tra le ore 09:30 e le ore 18:00.

Per la sola durata del Salone Nautico, e dunque dal 19 al 24 settembre, è consentita la sosta ai camper nelle aree in concessione alla Genova Parcheggi S.p.A., nelle zone A e B (con eccezione di salita Vignola, via Beccari, piazza Paolo da Novi, via Mascherpa, via Rimassa, piazza Rossetti, via Marcello Staglieno), e in Mura delle Cappuccine (negli stalli posti a

centro strada).

I parcheggi che tornano a pagamento

Nei parcheggi in concessione alla Genova Parcheggi S.p.A., nelle zone A, B, D, E, F, L ed M (limitatamente all’area compresa tra corso Italia inclusa, via Cavallotti inclusa, via Albaro esclusa, via Ricci esclusa, via Boselli esclusa, via Pisa esclusa e via Caprera esclusa), l’attuale regolamentazione Blu Area viene estesa anche ai giorni festivi. Stessa cosa succederà per le Isole Azzurre presenti nelle zone appena menzionate.

Sono riattivate a pagamento tutte le cosiddette Isole Azzurre estive, ed è concesso ai residenti nelle Zone Blu Area A e B (i.e. possessori di tagliando con prima zona A e B) di sostare anche nelle zone di Albaro e Carignano M-D-E.

Trasporto pubblico: i servizi speciali Amt e le modifiche alle linee

In occasione della 64esima edizione del Salone Nautico, in programma alla Fiera di Genova da giovedì 19 a martedì 24 settembre, per agevolare l’afflusso dei visitatori alla manifestazione, Amt ha previsto l’istituzione di due linee bus dedicate:

linea 10 circolare, dalla Stazione Brignole (piazza Verdi) al Salone Nautico (viale Brigate Partigiane), in servizio tutti i giorni della manifestazione, dalle 9.15 (prima corsa da p.zza Verdi) alle 19.43 (ultima corsa da Salone Nautico);

linea KA, servizio bus dalla Stazione Principe (piazza Acquaverde) al Salone Nautico (viale Brigate Partigiane), in servizio sabato 21 e domenica 22 settembre dalle 8.52 (prima corsa da stazione Principe) alle 19.00 (ultima corsa da Salone Nautico).

La Fiera si potrà raggiungere anche con le linee bus 31 (stazione Brignole – Quarto) e 20 (capolinea di via Rimassa + breve tratto a piedi) oppure con la metropolitana (fermata stazione Brignole e interscambio con le linee bus dirette verso l’area del Salone).

Shopping Bus per il Salone Nautico

Durante il salone sarà attivo il servizio Shopping Bus, il collegamento circolare dedicato ai visitatori del Nautico e agli operatori: le partenze sono previste da via Rimassa dalle 15.13 alle 19.43 ogni 30 minuti.

Percorso circolare: via Rimassa, corso Torino, corso Buenos Aires, via Cadorna, via XX Settembre, via V Dicembre, via XII Ottobre, piazza Corvetto, galleria Bixio, via Interiano, piazza Fontane Marose, via XXV Aprile, piazza de Ferrari, via Dante, piazza Dante, via Macaggi, via Brigata Liguria, via Cadorna, corso Buenos Aires, corso Torino, via Rimassa.

TICKETPARK + BUS

Tutti coloro che parcheggeranno la loro auto nelle seguenti aree:

– le Zone Blu della Foce (zone A e B), Albaro (zone L e M compresa tra Corso Italia, via Cavallotti, via Albaro, via Ricci, via Boselli, via Pisa, via Caprera), Carignano (zone D e E) e Centro (zona F)

– le Isole Azzurre comprese nelle zone indicate al punto precedente

potranno utilizzare gli scontrini giornalieri del parcheggio per raggiungere il Salone Nautico e ritorno.

Il ticket forfettario giornaliero (scontrino da € 12,00 per vettura e € 18,00 per camper) rilasciato dai parcometri Blu Area abilitati e dagli operatori delle Isole Azzurre, sarà composto di due parti: una valida per la sosta da esporre sul cruscotto della vettura e l’altra utilizzabile sulle linee AMT per massimo tre persone per il percorso di andata e ritorno verso la Fiera e dovrà essere esibito dal possessore ad ogni richiesta del personale di controllo. Il servizio park + bus potrà, inoltre, essere attivato mediante le APP di pagamento della sosta (Easypark e Pyng), selezionando per le suddette aree di sosta l’opzione ticket giornaliero.

Parcheggi di interscambio

Saranno attive tre aree di parcheggio di interscambio: Molo Archetti a Genova Pegli (attivo collegamento via mare, compatibilmente con le condizioni meteo), piazzale Marassi gratuito le prime 24 h di sosta (in prossimità dell’uscita autostradale Genova est, seguendo le indicazioni per lo stadio “Luigi Ferraris”) e Dinegro.

Le tariffe applicate per autovetture nelle aree di interscambio sono: per i titolari di abbonamenti AMT in corso di validità caricati su CityPass sosta gratuita, consentita dall’ora di ingresso alle ore 24 del giorno stesso: per tutti gli altri utenti, titolo integrato sosta/trasporto pubblico alla tariffa di 10 euro comprendente: biglietto valido, per una persona, per tutte le modalità di trasporto pubblico sulla rete AMT dal momento di emissione alle ore 24 del giorno stesso; sosta nell’area di interscambio dall’ora di ingresso alle ore 24 del giorno stesso; per la permanenza nell’area oltre le ore 24 vengono applicate le tariffe orarie in vigore.

Il calendario degli eventi della prima giornata di manifestazione

La programmazione degli eventi dell’Eberhard & Co. Theatre si apre con l’appuntamento dedicato all’America’s Cup alle ore 14:00. A seguire, alle 15:00, la Conferenza stampa del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera dal titolo: “E…state in sicurezza: i numeri del 2024” che presenterà i dati relativi alle attività svolte nella stagione estiva.

La prima giornata del 64° Salone Nautico Internazionale di Genova terminerà alle 19:00 con il nuovo format “Bitta64”, rassegna di eventi culturali ospitata presso la Vip Lounge nel Padiglione Blu. Aprirà la rassegna Giovanni Grasso, giornalista, scrittore e autore televisivo e teatrale, dal 2015 Consigliere per la stampa e la comunicazione del Presidente della Repubblica, che presenterà il suo quarto romanzo “L’amore non lo vede nessuno” edito da Rizzoli.