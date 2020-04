Costa Deliziosa bloccata dalla burrasca nel mare di Genova: a bordo 1.500 passeggeri e un cadavere

Genova. È il forte vento di burrasca a impedire l’ingresso in porto a Genova di Costa Deliziosa, la nave da crociera partita a gennaio per il giro del mondo che dovrebbe attraccare oggi in porto per iniziare domani lo sbarco di oltre 900 passeggeri. Viste le condizioni meteo il comandante ha preferito attendere qualche ora e la nave si trova ora alla fonda davanti al litorale di Nervi.

“Per ora le operazioni di sbarco sono comunque previste per domani mattina – riferisce l’assessore regionale alla protezione Giacomo Giampedrone -. Per tutti i passeggeri sono stati organizzati trasporti protetti verso le rispettive destinazioni, ma è solo una misura precauzionale. La nave è ritenuta pulita, a bordo stanno tutti bene. Del resto viaggiano insieme dal 14 marzo e il periodo di incubazione è già passato”.

Su Costa Deliziosa, oltre a 1.516 passeggeri e 856 membri dell’equipaggio, tutti sani secondo gli accertamenti del medico di bordo, c’è anche il cadavere di una donna italiana, morta il 9 aprile per complicanze cardio-circolatorie. La sanità marittima ha comunque deciso di sottoporre la salma a tampone, ma è quasi certo che il coronavirus non sia tra le cause del decesso. Appena la nave sarà ormeggiata, il corpo sarà trasportato a terra e messo a disposizione del servizio di medicina legale di Asl 3. Lo sbarco sarà autorizzato solo dopo i rilievi dell’Usmaf che dovrà concedere la “libera pratica sanitaria”.

Tra i passeggeri della Deliziosa, ora aggredita dalla tramontana, c’è chi era partito per un viaggio di piacere intorno al globo, senza potersi immaginare che al ritorno avrebbe affrontato una pandemia globale. Nei giorni scorsi le autorità francesi avevano negato l’attracco a Marsiglia, così circa 200 cittadini transalpini sono scesi a Barcellona, ultima tappa prima dello stop finale. Gli altri sbarcheranno domani alla Stazione Marittima.

Altra disavventura, nelle scorse settimane, nel porto di Marsala in Sicilia, dove la nave era rimasta ferma cinque giorni perché un passeggero si era ammalato di polmonite, risultata però indipendente dal Covid. Sarà probabilmente l’ultima nave da crociera a toccare il porto di Genova durante l’emergenza coronavirus.

Foto di Susanna Costa dal gruppo Facebook “Sei di Quinto se…”