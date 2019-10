Nuova gioia tricolore per la Canottieri Sampierdarenesi a Bardolino

Genova. Per la Canottieri Sampierdarenesi un’altra giornata da incorniciare. Dopo la gioia per il titolo Ragazzi nel 4 senza a Ravenna, dopo la vittoria firmata con i colori della Liguria al Trofeo delle Regioni, ecco un altro capolavoro.

A Bardolino, nel corso dei campionati italiani in tipo regolamentare, Martino Cappagli, Luca Carrozzino, Riccardo Corsinovi e Michele Maspero (tim. Simone Sanna) conquistano il successo con mille metri al fulmicotone nella Gig a 4 Ragazzi. Canottieri Posillipo e Canoa San Giorgio incassano distacchi pari a un secondo e sei secimi e tre secondi e un decimo.

“È un risultato di grande soddisfazione e conferma la qualità del lavoro portato avanti dalla Canottieri Sampierdarenesi, con i suoi dirigenti, allenatori e atleti. Siamo contenti per Maspero e Sanna: in questa stagione, anche loro portano a casa un titolo italiano. Il risultato di Bardolino, in assoluto, non è secondo a quello ottenuto a Ravenna. Nella Gig a 4, infatti, si sono confrontati tutti i migliori e il nostro equipaggio è risultato superiore a blasonati club. Proseguiremo con questo impegno naturalmente anche in futuro” sono parole del presidente Luciano Campodoni. “Siamo solo all’inizio” è il tweet del direttore sportivo Giuseppe Gabbia.

In questa domenica di metà ottobre, da segnalare anche i due argenti vinti dal coach Davide Scionico (tesserato Volontari del Garda) nel doppio e otto Master.