Aggiornamento 1.45 L’incendio sarebbe divampato in località Capieso, nel comune di Cogoleto, e attualmente si starebbe sviluppando a causa anche del forte vento su due versanti uno verso Varazze e uno verso Arenzano. Secondo quanto appreso da alcuni residenti le forze dell’ordine stanno provvedendo ad evacuare alcune abitazioni di Cogoleto, difficoltà per la Croce rossa a spostare velocemente anziani e malati. Molte persone radunate nell’asilo del paese. Tra la gente c’è paura e confusione. I carabinieri impediscono a chi lascia Cogoleto di tornare indietro.

Aggiornamento 1.40 Anche il Governatore della Liguria Giovanni Toti ha aggiornato la situazione con un post sul suo profilo facebook: “Grande incendio sulle alture di Cogoleto. I Vigili del Fuoco sono sul posto. La Protezione Civile della Liguria è attivata e stiamo monitorando la situazione con la Prefettura di Genova. Famiglie evacuate in via precauzionale. Il vento forte sta alimentando le fiamme.”

L’allarme è scattato intorno a mezzanotte quando sono iniziate ad arrivare le prime telefonate al 112, le segnalazioni parlavano di un incendio in zona immediatamente dietro il tracciato della A10.

Le fiamme sono alimentate dal forte vento e per le condizioni di forte rischio è stata anche disposta la chiusura della A10 tra i caselli di Arenzano e Savona in entrambe le direzioni. “Il fuoco è praticamente sull’Aurelia, volavano letteralmente lapilli. – racconta un lettore di IVG.it – Alcuni giardini di case in entrata Cogoleto, direzione Arenzano, letteralmente in fiamme. Bruciate anche alcune palme lato mare della stessa Aurelia… Si deve quasi attraversate un muro di fumo. Parecchie persone per strada, pericoloso fermarsi nella zona per la pioggia di frammenti.”

Sul posto stanno operando numerose squadre dei vigili del fuoco sia del savonese che del genovese e le squadre dell’AIB di vari comuni del ponente ligure.

Articolo in aggiornamento.