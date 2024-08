Rapina a colpi di cacciavite alla stazione di Cogoleto, arrestato il responsabile

Cogoleto. Ha usato il manico di un cacciavite per colpire al volto un sessantenne e rapinarlo del portafoglio e del telefono cellulare nei bagni della stazione di Cogoleto, poi è scappato.

Fortunatamente la chiamata al 112 della vittima è stata determinante per consentire ai carabinieri di trovare il responsabile nei pressi del campo sportivo: si tratta di un libico di 30 anni.

Fermato e sottoposto a perquisizione personale, l’uomo veniva trovato in possesso del cacciavite indicato dalla parte offesa e di parte della refurtiva che è stata restituita. Per lui un arresto per rapina.

Il ferito è stato trasportato e medicato al pronto soccorso dell’ospedale di Voltri.