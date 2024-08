Pallavolo: i gironi di Serie C e Serie D

Genova. Il Comitato regionale Liguria, nella sua seduta del 21 agosto, ha ratificato gli organici definitivi per la stagione 2024/2025 per i campionati regionali di Serie C e Serie D maschili e femminili, anche alla luce delle cessioni ed acquisizioni di diritti intervenute ed alle richieste di wild card presentate nelle scorse settimane.

La Serie C femminile avrà 14 partecipanti ed inizierà il 19 ottobre. Sarà così composta: Cffs Cogoleto, Acli Santa Sabina, Polisportiva Audace Gaiazza Valverde, Albaro Volley Genova, Altavalbisagno, Virtus Sestri, Normac Volley Genova Plan, Pallavolo Arenzano, C&M Riviera Volley Sanremo, Golfo di Diana Volley, Pallavolo Futura, Albisola Pallavolo, Admo Volley, Tigullio Sport Team.

Saranno 24 le squadre in Serie D, suddivise in due raggruppamenti. Si parte il 19 ottobre.

Girone A: Cffs Cogoleto, APD Pegli, APD Sant’Antonio, Volley Arma di Taggia, Nuova Lega Pallavolo Sanremo, Imperia Volley, Pallavolo Carcare, Celle Varazze Volley, Quiliano Volley, Sabazia Pallavolo, Albenga Volley, Finalmaremola.

Girone B: Sportandgo, Cus Genova, Volleyscrivia, Audax Quinto, Altavalbisagno, Pallavolo Vallestura, Spazio Sport Genova, Serteco Volley School, Volley Colombiera, Rainbow Volley La Spezia, Volley Santo Stefano Magra, Scuola di Pallavolo Carasco.

Girone unico a 11 squadre per la Serie C maschile, al via il 2 novembre: APD Sant’Antonio, Colombo Volley Genova, Pallavolo Masone, Movimento Ragazzi Santa Sabina, C&M Riviera Volley Sanremo, ABC Volley La Spezia, VBC Savona, Volley Team Finale Ligure, Sabazia Pallavolo, Albisola Pallavolo, ADMO Volley.

Alla Serie D maschile parteciperanno 15 squadre, suddivise in due gruppi. Primi incontri il 26 ottobre.

Girone A: APD Sant’Antonio, Colombo Volley Genova, La Salle, Pallavolo Carcare, Imperia Volley, Alassio Laigueglia PGS Volley, Albisola Pallavolo.

Girone B: Cus Genova, Acli Santa Sabina, ABC Volley La Spezia, Pallavolo Futura Avis, Volley Colombiera, Villaggio Volley, ADMO Volley, Polisportiva Santa Maria.