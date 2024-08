A Sciarborasca torna la festa di Sant’Ermete: quattro giorni tra stand gastronomici, musica e fuochi d’artificio

Cogoleto. Torna la festa patronale dedicata a Sant’Ermete di Sciarborasca, sulle alture di Cogoleto. La manifestazione, organizzata dalla Croce d’Oro, si svolgerà a partire dalle 18.30 di sabato 24 agosto nelle piazze Sant’Ermete e Don Pastorino proseguendo fino a mercoledì, giorno del santo patrono, con la processione e lo spettacolo pirotecnico.

Quattro giorni di festa tra stand gastronomici che serviranno focaccette classiche e farcite, cena sotto le stelle, musica e animazione per bambini. Sabato, come detto, si inizia con l’apertura degli stand (dalle 19.30) e si prosegue con il concerto dei Trilli, in programma alle 21.30.

Domenica dal pomeriggio alle 16.30 giochi per bambini e mercatino prima dell’apertura degli stand gastronomici e, alle 21.30, musica con le band locali. Dopo la pausa di lunedì, martedì 27 si riprende alle 20 con il concerto della “Banda Città di Cogoleto” in chiesa, mercoledì 28 la conclusione: oltre alle focaccette, alle 20 la messa e la processione dei crocefissi, alle 21 il concerto tributo a Max Pezzali e agli 883 e, alle 23, lo spettacolo pirotecnico.

Per chi arriva in macchina è disponibile in via Falcone un ampio parcheggio auto con possibilità di sosta anche per i camper.