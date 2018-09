Genova. L’anticiclone atlantico continua a dominare la scena sul Mediterraneo. Ecco le previsioni del centro meteo Limet.

Il cielo oggi, giovedì 20 settembre, sarà sereno su tutta la regione. Debole attività cumuliforme sui rilievi ma senza conseguenze. Venti di brezza, mare generalmente poco mosso. Temperature stazionarie comprese, le minime tra i 18 e 21 gradi sulla costa, tra 25 e 28 le massime. Nell’entroterra si potrà scendere fino a 12 gradi.

Anche quella di domani, venerdì 21 settembre, sarà una giornata stabile. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Qualche addensamento nuvoloso sulle zone interne durante le ore pomeridiane. Qualche nube in più in serata anche lungo le coste.

Sabato nubi sparse al mattino ma cieli ampiamente soleggiati in giornata.