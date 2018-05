Ordinanza anti alcol, in tre sorpresi a bere nel pomeriggio: e scatta la multa

Genova. E’ entrata in vigore nel weekend e ha portato già a una dozzina di provvedimenti, le ultime proprio oggi pomeriggio, l’ordinanza anti-alcol del Comune di Genova e che vieta il consumo di alcolici per strada dalle 7 alle 21 in alcune zone del centro storico tra cui Banchi, Caricamento e Sottoripa.

Proprio nel tratto tra i portici di Sottoripa e quelli di via Turati, tra le 13e30 e le 17 di oggi agenti della polizia locale e della polizia di stato del commissariato centro hanno contestato tre violazioni dell’ordinanza “115”, e sanzionato due persone in stato di ubriachezza in luogo pubblico.

Per entrambi è scattato il nuovo regolamento di polizia locale e quindi l’allentamento dalla zona dove è avvenuta la contravvenzione.

L’ordinanza vieta, negli orari e nelle strade previste, il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore in area pubblica o aperta al pubblico a eccezione di bar e dehor autorizzati. Le sanzioni possono arrivare fino a 500 euro.