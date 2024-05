A Genova diminuisce l’inquinamento, ma con le nuove soglie europee sarà ancora fuori legge

Genova. L’inquinamento atmosferico a Genova sta diminuendo. È quanto certifica il rapporto Mobilitaria 2024, redatto da Kyoto Club e dall’Istituto inquinamento atmosferico del Cnr con i dati aggiornati al 2023 relativi a 14 città metropolitane italiane, in vista della nuova direttiva europea che fissa obiettivi più stringenti per la qualità dell’aria da raggiungere entro il 2030, fermo restando il traguardo delle emissioni zero entro il 2050. La tendenza è positiva anche guardando in generale all’Italia: nessuna città ha visto crescere i valori di biossido di azoto e quasi ovunque sono calate le concentrazioni di particolato sottile.

In particolare il capoluogo ligure nel 2023 non ha registrato nessun superamento dei limiti orari per il biossido di azoto, un inquinante generato dai processi di combustione (tra cui il traffico veicolare) per cui Genova aveva contribuito alla procedura di infrazione europea nei confronti dell’Italia. Le concentrazioni sono calate in media del 13%, la componente legata al traffico del 12% e la componente di fondo del 12%.

Bene anche i dati del Pm10 e Pm2,5, le polveri sottili e ultrasottili. Genova – anche grazie alle sue caratteristiche climatiche – ha superato solo 3 volte il limite giornaliero (si confrontino Torino 66, Venezia 60, Milano 49) e in generale ha visto diminuire le concentrazioni in media rispettivamente del 5% e 9%, la componente legata al traffico del 5% e 8%. La stazione che ha registrato più sforamenti giornalieri è quella di corso Buenos Aires.

Presto, però, le soglie di legge saranno ancora più basse. L’accordo di compromesso raggiunto da Parlamento e Consiglio dell’Unione Europea lo scorso 20 febbraio prevede valori limite annuali di 20 µg/m³ per il biossido d’azoto, 20 µg/m³ per il Pm10 e 10 µg/m³ per il Pm2,5. Genova, con una media annua di 27 µg/m³ per il biossido di azoto, supera del 35% il nuovo limite. In realtà la Superba è la città più virtuosa, visto che tutte le altre aree metropolitane sarebbero fuori norma su tutti gli indicatori annuali (tranne Cagliari, che risulta sotto soglia proprio sul biossido d’azoto, ma non sul particolato).

Se i livelli di qualità dell’aria rientrassero nei limiti stabiliti dall’Oms, si stima che a Genova si potrebbero evitare circa 101 morti a causa del biossido di azoto, 29 morti per il Pm10 e 234 morti per il Pm2,5. Per ciascuno di questi inquinanti si perdono così 896, 261 e 2.080 anni di vita complessivi.

Il rapporto contiene anche un focus sulle città portuali. I dati di riferimento sono quelli elaborati dall’Ispra relativi al 2019: per Genova sono rilevati 259,33 megagrammi di ossidi di zolfo, 1.080,62 di ossidi di azoto e 132,49 di particolato, valori che risultano molto inferiori rispetto porti come Napoli e Roma, dove gli ossidi di azoto sfiorano i 13mila e i 30mila megagrammi. Dal 1990 ad oggi si osserva una generale tendenza alla riduzione per tutti questi inquinanti, anche se si assiste a una lieve risalita tra il 2015 e il 2019.

Parlando di mobilità sostenibile, Genova mostra luci e ombre. Il capoluogo ligure ha visto aumentare le proprie emissioni di anidride carbonica dell’11% dal 1990 al 2019, mentre la legge europea sul clima fissa l’obiettivo di ridurle almeno del 55% entro il 2030. La strada da fare è molta, anche se siamo in buona compagnia nel contesto italiano. Altro obiettivo europeo è il 65% di ripartizione modale con mobilità sostenibile (trasporto pubblico, mobilità attiva e mobilità condivisa) e Genova risulta la più virtuosa in Italia con un divario pari a 16 punti percentuali.