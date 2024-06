Genova. Metti uno dei registi più eclettici (Damiano Michieletto, ripreso qui da Andrea Bernard) con un allestimento scenico ormai rodatissimo (Maggio Musicale Fiorentino) fatto solo di sedie, una scala e cuscini insieme a un gruppo di giovani artisti che si prestano a muoversi su di essi e a dar vita a una vera e propria recitazione a 360° e ottieni il Barbiere di Siviglia che ieri sera, al debutto, è stato applaudito al Teatro Carlo Felice di Genova. Ultimo titolo di stagione sarà in scena sino a giovedì 20 giugno.

Sul palco, come ormai tradizione per l’ultima opera in cartellone, gli allievi dell’Accademia di alto perfezionamento e inserimento professionale per cantanti lirici dell’Opera Carlo Felice, nell’ambito di un progetto finalizzato sia alla formazione dei giovani talenti della lirica, sotto la direzione artistica di Francesco Meli, il coordinamento di Serena Gamberoni e la direzione musicale di Davide Cavalli

Un viaggio, quello che fa compiere Michieletto agli spettatori, espressamente annunciato come se si fosse alla stazione ferroviaria e l’ouverture è proprio l’inizio di quel viaggio, con i personaggi sballottati sulle sedute di questo treno ideale che da Genova va a Siviglia e ritorno.

I costumi dai colori accesi rendono ancora più caricaturali i personaggi, con Figaro dalla parrucca riccioluta e cornuta, i pancioni fittizi per lui e Don Bartolo (tutto in bianco) il rosso di Rosina e del Conte d’Almaviva, sino a un Don Basilio completamente verde con tanto di coda lucertolesca.

Le trovate su come il regista usa le sedie per farne oggetti di scena e esse stesse protagoniste dell’azione, sono una più bella dell’altra e i cantanti mostrano una certa agilità in questi frangenti. Bravissimi, tutti, nell’interpretazione e nell’espressività delle varie scene comiche ideate dal regista.

Il Barbiere di Siviglia coloratissimo al Teatro Carlo Felice

Sulla performance vocale dei protagonisti Carlo Sgura (Figaro), Greta Carlino (Rosina), Paolo Nevi (Il Conte d’Almaviva), Gianpiero Delle Grazie (Don Bartolo), Davide Sabatino (Don Basilio), Gabriella Ingenito (Berta), Ernesto de Nittis (Fiorello), Angelo Parisi (Un ufficiale) inevitabile qualche sbavatura e disequilibrio nell’emissione vocale soprattutto nel primo atto, dove magari l’emozione era più tangibile. Nel gruppo Sabatino e Ingenito sono sembrati quelli più avanti. I margini di miglioramento ci sono per tutti e auspichiamo di rivedere questi nomi in altre produzioni.

La direzione del maestro Giancarlo Andretta ha dato quel brio e quel ritmo sottolineato ancor di più dal tipo di allestimento.

La trama:

Il Conte d’Almaviva è innamorato di Rosina, che abita nella casa del suo anziano tutore Don Bartolo, a sua volta segretamente intenzionato a sposarla. Il conte chiede a Figaro, barbiere, di aiutarlo a conquistarla. Lei lo conosce come Lindoro. Figaro consiglia al conte di assumere un’altra identità fingendosi un giovane ufficiale, e di presentarsi in casa di Don Bartolo, così da poter parlare con Rosina. Don Basilio, il maestro di musica della ragazza, sa della presenza del Conte d’Almaviva a Siviglia e suggerisce a Don Bartolo di calunniarlo per sminuirne la figura, ma Don Bartolo vuole accelerare i tempi e si prepara a scrivere l’atto di nozze tra lui e Rosina. Figaro, che ha inteso tutto, lo comunica alla ragazza e la esorta a scrivere un biglietto a Lindoro; ma Rosina lo ha già scritto e lo consegna al barbiere, affinché questi lo consegni a Lindoro. Più tardi Don Bartolo, accorgendosi che Rosina ha scritto un biglietto, la rimprovera. Il Conte d’Almaviva arriva a casa di Don Bartolo travestito da soldato ubriaco, ma crea una tale confusione da provocare l’intervento dei gendarmi; quando però il conte si fa riconoscere dall’ufficiale, i soldati si mettono sull’attenti, lasciando Don Bartolo esterrefatto.

Don Bartolo comincia a nutrire sospetti sulla vera identità del giovane ufficiale. Giunge il sedicente maestro di musica Don Alonso (in realtà sempre il conte, questa volta sotto le mentite spoglie di un maestro di musica), affermando di essere stato inviato da Don Basilio, rimasto a casa febbricitante, per sostituirlo nella lezione di canto a Rosina. Per guadagnare la fiducia del tutore, il finto Don Alonso gli mostra il biglietto che Rosina gli aveva mandato. Nel frattempo giunge Figaro con il compito di fare la barba al padrone di casa. Arriva anche Don Basilio, e il suo arrivo genera la confusione più totale, ma qualche danaro da parte del conte lo fa allontanare: questo rende Don Bartolo sospettoso e, seppur Figaro faccia di tutto per distrarlo, questi, udendo parte del dialogo tra Rosina e il suo innamorato, caccia di casa Figaro ed il conte.

Don Bartolo mette in pratica il consiglio di Don Basilio (la calunnia) e fa credere a Rosina che Lindoro non sia altro che un emissario del conte che voglia prendersi gioco di lei; la fanciulla, amareggiata, acconsente alle nozze con il suo tutore, che prontamente fa chiamare il notaio. In quel momento arriva anche Don Basilio, mentre con una scala Figaro e il conte entrano in casa dalla finestra e raggiungono Rosina. Finalmente il conte rivela la propria identità, per chiarire la situazione e convincere la fanciulla della sincerità del suo amore.

Don Bartolo ha però fatto rimuovere la scala e i tre complici si trovano senza via di fuga. In quel momento sopraggiunge il notaio, chiamato a redigere il contratto delle nozze tra Don Bartolo e Rosina. Approfittando dell’assenza temporanea del tutore, il conte chiede a Figaro e a Don Basilio (previa congrua ricompensa) di fare da testimoni e inserire nel contratto il nome suo al posto di quello di Don Bartolo. Giunto troppo tardi, a quest’ultimo resta la magra consolazione di aver risparmiato la dote per Rosina, che il Conte d’Almaviva rifiuta. Gli amanti coronano dunque il loro sogno.