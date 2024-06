Mercato Sampdoria, si riparte da Pietro Accardi

Genova. “Tu sei Pietro (Accardi) e su questa pietra edificherò la Sampdoria”, deve aver pensato Manfredi quando ha deciso di puntare sull’ex terzino, arrivato a vestire il blucerchiato con l’ultimo Novellino e poi confermato nelle gestioni dei vari Mazzarri, Del Neri, Di Carlo, Cavasin, Atzori e Iachini… ed il neo direttore sportivo non ha avuto remore a dichiarare – nello stesso messaggio di saluto all’Empoli – di aver fatto questa scelta “per realizzare un sogno che portava da sempre nel cassetto”.

Le premesse per un ‘matrimonio d’amore’ ci sono tutte e dunque, da lunedì, sotto a lavorare per rifondare una rosa depauperata dai tanti prestiti scaduti e – si spera – da quei contratti il cui onere non ha corrispondenza in valore tecnico.

Il lavoro più arduo per Accardi è proprio quest’ultimo, essendo tanti – in organico – i giocatori (ma anche nei vari staff, tecnici o medici che siano) la cui remunerazione non è in linea con le capacità o quanto meno con la resa richiesta. Superfluo (ed antipatico) fare nomi, ma i tifosi doriani non sono ciechi ed il campo di gioco ha già dato risposte più che sufficienti per sapere da dove iniziare a lavorare.

Per quanto riguarda le doti di individuazione di talenti, Accardi ha dato ad Empoli dimostrazione di essere ben attrezzato e per metterlo nelle migliori condizioni, gli è stato consentito di portare con sé due collaboratori sui quali appoggiarsi, vale a dire Giuseppe Colucci e Andrea Gasbarroni.

I media si sono subito sbizzarriti nell’associare alla Samp i nomi di alcuni calciatori dell’Empoli (o anche semplicemente passati da Empoli), a partire dal duo Leo Štulac e Liam Henderson (di cui noi stessi abbiamo parlato 5 giorni fa), per proseguire col giovane Gabriele Guarino (difensore centrale di piede destro, tanta panchina in Toscana e poi in prestito a Modena), col portiere 26enne Samuel Perisan (chiuso a Empoli da Elia Caprile e Etrit Berisha), con gli stagionati Andrea La Mantia (centravanti ‘boa’) e Leonardo Mancuso (attaccante di movimento, che dopo i fasti di Pescara ed Empoli, non ha fatto altrettanto bene a Monza, Como e Palermo).

Insomma un bel ‘pot-pourri’ buttato in pasto ai lettori, tipico di ogni cambio di direttore sportivo o allenatore… senza tener conto che l’abilità di un manager sta nell’individuare nuove risorse e non nel riciclare le vecchie conoscenze…

Qualche nome interessante al riguardo?

Eccoli, ad iniziare da Alessandro Bianco, centrocampista della Fiorentina, in prestito alla Reggiana, che anche nella recente partita contro il Doria ha dimostrato di saperci fare con i piedi, per passare da Edoardo Soleri (attaccante del Palermo generoso e longilineo, che predilige tuttavia il gioco a terra) ed arrivare a Francesco Ruocco, trequartista della Torres (il Brescia non aveva creduto in lui, ma in Sardegna ha dimostrato di aver fiuto per goal ed assist).