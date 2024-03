Robot Valley Genova: ad aprile il maxi evento su robotica e AI tra convegni, laboratori e la mostra di Sirelli

Genova. Un grande evento finalizzato a mettere in luce le eccellenze genovesi nella ricerca e nello sviluppo tecnologico e a promuovere le connessioni tra i settori robotica, dell’intelligenza artificiale e della cultura.

Uno dei primi progetti del progetto Raise, finanziato dal Pnrr con 110 milioni di euro e presentato a novembre, nell’ambito del Festival della Scienza, da Università di Genova, Iit e Cnr, sarà “Robot Valley Genova 2024”, un evento della durata di 18 giorni che terrà banco in città dall’8 al 26 aprile tra convegni su robotica, tecnologia e intelligenza artificiale, una mostra di Massimo Sirelli a Villa Bombrini e una maxi installazione di Sirelli stesso a De Ferrari.

Il progetto Raise – acronimo per Robotics and AI for socio-economic empowerment – è stato finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, e sotto la sua egida sono riuniti 26 partner dal mondo accademico e della ricerca, istituzioni e imprese, coordinati da Università degli Studi di Genova, Consiglio Nazionale delle Ricerche e Istituto Italiano di Tecnologia: ci sono Leonardo, Ansaldo ed Esatte, ma anche AlgoWatt, Cima, Aitek e Movendo.

Raise mira a sostenere lo sviluppo di un ecosistema di innovazione incentrato su intelligenza artificiale e robotica, e ha il suo epicentro in quella che è stata ribattezzata la “Robot Valley”, l’area di San Quirico in cui sono presenti alcuni dei più grandi laboratori di ricerca robotica e di IA d’Italia. Il progetto punta ad attrarre imprese, investitori e ricercatori a livello nazionale e internazionale, ed entro il 2025, Raise dovrà realizzare prodotti, servizi e progetti in cinque settori: tecnologie urbane per città più vivibili, sanità, ambiente, porti intelligenti e sostenibili e trasferimento di conoscenze e tecnologie.

In questo contesto, il Comune di Genova ha deciso di stringere una collaborazione con Raise nell’ambito degli obiettivi del Piano Strategico della Cultura 2023-2026 per promuovere la cultura anche attraverso l’innovazione tecnologica, puntando su mostre ed eventi che mettano in luce proprio l’eccellenza della “Robot Valley” genovese.

Una partnership che si concretizza in un primo maxi evento della durata di 18 giorni sviluppato in collaborazione con Scuola di Robotica, Società per Cornigliano e Accademia Ligustica di Belle Arti. Il “clou” è previsto tra il 18 e il 20 aprile, con il concerto per celebrare il centenario della nascita di Luigi Nono e i sessant’anni della composizione “La Fabbrica Illuminata”, scritto nel 1964 per gli operai dell’Italsider di Cornigliano.

“Robot Valley Genova” si svilupperà su due fronti: da un lato quello culturale, con l’intreccio tra robotica e arte, dall’altro quello scientifico e divulgativo, con convegni, incontri e dimostrazioni dal vivo. Le location saranno principalmente tre, e si inizia dal centro città con piazza De Ferrari, dove campeggerà l’installazione robotica di Massimo Sirelli, artista calabrese diventato nome di riferimento nel panorama della pop e urban art, che proprio ai robot ha dedicato gran parte della sua arte.

C’è poi Villa Bombrini, che ospiterà una mostra dedicata proprio a Sirelli (Romantici Robot) e poi convegni, demo di robotica e laboratori a cura dell’Istituto Italiano di Tecnologia e dell’Università di Genova. Chiude la Scuola di Robotica, dove si terrà il concerto inaugurale a cura dell’associazione musicale Pasquale Anfossi. A curare la prima edizione dell’evento il professor Fulvio Mastrogiovanni dell’Università di Genova per la direzione scientifica, e il cultura manager del Comune di Genova Maurizio Gregorini per quella artistica.