Bando Raise dell’Iit su robotica e intelligenza artificiale: 31 progetti finanziabili

Genova. È stata pubblicata oggi la graduatoria del bando, emanato dall’Istituto Italiano di Tecnologia (Iit) e chiusosi lo scorso 20 settembre, nel contesto delle attività previste dall’Ecosistema dell’innovazione Raise che si rivolgeva a micro, piccole, medie e grandi imprese con l’obiettivo di promuovere progetti innovativi nei settori della robotica e dell’intelligenza artificiale applicate a smart cities, ambiente e territorio, salute e aree portuali. Sono 31 i progetti finanziabili nelle 4 aree di interesse per un contributo di Raise di oltre 14 milioni di euro e con un valore progettuale complessivo di circa 20.914.000 di euro, 91 le aziende che ne beneficeranno e che entreranno nell’ecosistema di Raise.

Il bando era stato proposto nell’ambito delle attività dello Spoke 5 che si occupa di favorire le attività di Trasferimento Tecnologico dell’ecosistema Raise (Robotics and AI for Socio-economic Enpowerment), emesso da Iit in quanto capofila delle attività di trasferimento tecnologico. Le caratteristiche specifiche del bando sono state definite da un gruppo congiunto dei tre enti di ricerca che coordinano gli spoke: Iit, Cnr, Università di Genova. Tali finanziamenti mirano a favorire i processi di accelerazione tecnologica utili per realizzare gli scopi di Raise e per supportare l’allargamento dell’ecosistema attraverso nuovi affiliati in una rete di collaborazione con aziende di eccellenza in Liguria e nel Mezzogiorno, così come previsto dal ministero dell’Università e della Ricerca.

La graduatoria, che ha visto un processo di selezione affidato a un panel internazionale di valutatori, ha identificato come finanziabili 31 progetti di micro & piccole imprese (69), medie (14) e grandi imprese (8) che mostrano un elevato livello di innovazione delle soluzioni tecnologiche afferenti ai domini della robotica e dell’intelligenza artificiale (IA). In particolare, i progetti finanziati sono distribuiti nelle 4 aree tematiche oggetto degli Spoke scientifici previsti dal progetto Raise come segue: 6 progetti per accessibilità̀ e inclusione nel contesto urbano (spoke 1), 5 progetti per assistenza sanitaria personale e remota (spoke 2), 11 progetti per cura e protezione dell’ambiente (spoke 3) e 9 progetti per porti intelligenti e sostenibili (spoke 4). Il bando finanzia progetti con contributi fino a 500.000,00 euro nel caso di impresa singola o partenariato di micro, piccole e medie imprese, fino a 700.000,00 euro nel caso di partenariati comprendenti una Grande Impresa. Il contributo previsto dal bando è concesso ai sensi dell’art. 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modifiche.

La dotazione del bando è stata aumentata di oltre 2 milioni di euro rispetto a quella prevista di 12 milioni di euro, passando quindi a più di 14 milioni di euro, fatto che testimonia il successo dell’operazione. In particolare, la quota di finanziamenti che verranno spesi nel Mezzogiorno è quantificabile, in questa fase, a euro 8.705.586 (questa cifra potrebbe subire modifiche a valle dei controlli tecnico amministrativi in corso).

I progetti partiranno all’inizio del 2024 dopo le verifiche tecnico-amministrative e i provvedimenti dispositivi da parte di Iit.

Tutte le informazioni relative al presente bando, inclusa la graduatoria, sono pubblicate sui canali online di RAISE (https://www.raiseliguria.it) e IIT (www.iit.it).

Descrizione delle aree tematiche degli Spoke dell’Ecosistema dell’innovazione RAISE: