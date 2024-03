Incidente sul lavoro a Multedo, operaio cade da un’impalcatura

Genova. Incidente sul lavoro nel pomeriggio di martedì all’interno di Villa Gavotti, a Multedo.

A restare ferito un operaio di 56 anni che stava lavorando su un’impalcatura e che, per ragioni da chiarire, è caduto al suolo. Stando ai primi accertamenti, si stava occupando di alcuni lavori di sistemazione in un cantiere in via di rimozione.

L’uomo è stato soccorso dall’ambulanza della Croce Verde Pugliese, intervenuta insieme con l’automedica. L’operaio ha riportato un trauma al torace: portato all’ospedale Villa Scassi in codice rosso, le sue condizioni sono apparse fortunatamente meno gravi di quanto sembrassero inizialmente ed è stato classificato come codice giallo.

Sul posto, come da procedura, gli ispettori del Nucleo Psal di Asl 3 coordinati dal dirigente Gabriele Mercurio per accertare la dinamica dell’incidente.