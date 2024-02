Grave incidente sul lavoro in una cava di ardesia della Val Fontanabuona

Val Fontanabuona. Grave infortunio in una cava di ardesia in Val Fontanabuona. Un uomo, operaio della cava, è caduto in un fosso riportando traumi alla testa e al bacino.

L’incidente è avvenuto precisamente a Orero, in località Isolana, nella cava Luaia. E’ successo nel primo pomeriggio. Il lavoratore, 58 anni, per cause sconosciute ha fatto un volo di alcuni metri in un buco.

A dare l’allarme sono stati i colleghi e nel giro di poco tempo sul posto sono arrivati i soccorsi. Sul posto il 118 con l’automedica e la Croce Rossa di Cicagna ma poi anche i vigili del fuoco con l’elicottero Drago.

Il ferito è stato trasferito a bordo dell’elisoccorso e trasportato in codice rosso, il più grave, al pronto soccorso del San Martino.

Nella cava sono arrivati anche i carabinieri e nucleo infortunistica dell’Asl 4 per avviare le prime indagini su quanto accaduto: la cava al momento è stata posta sotto sequestro.