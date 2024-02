Droga nel ripostiglio e nel microonde: chiusa sala scommesse in via Bobbio

Genova. Il questore di Genova ha chiuso per 10 giorni una sala scommesse in via Bobbio per reati legati allo spaccio di droga.

Il provvedimento è stato emesso dopo un controllo effettuato nell’esercizio lo scorso 25 gennaio, nel corso del servizio interforze denominato “Alto Impatto”.

Durante il controllo i militari della Guardia di Finanza, con l’ausilio delle unità cinofile, avevano trovato un etto di hashish nascosto dentro al ripostiglio della sala scommesse e in un forno a microonde. Nella stessa occasione era stato individuato un cliente che aveva con sé altri due grammi e mezzo di hashish.

L’uomo era stato sanzionato e segnalato, mentre il titolare della sala scommesse era stato denunciato per spaccio. Il questore, su questa base, gli ha quindi sospeso la licenza per dieci giorni applicando l’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza.