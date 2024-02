Albergo dello spaccio a Sampierdarena: nelle camere droga, pusher e degrado

Genova. Un’operazione del Reparto Sicurezza Urbana della Polizia Locale (Nucleo Commercio e Nucleo Antidegrado, Nucleo Ambiente e Unità Cinofila) svolta a tutela dei residenti della zona, che ha interessato una struttura ricettiva nel centro di Sampierdarena per verificare le modalità di alloggio e controllo delle autorizzazioni ha portato alla luce diverse violazioni sia a carico del gestore sia a carico degli alloggiati.

In primis, tra gli ospiti, è stato trovato un minore straniero in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale: il ragazzo è segnalato alla Prefettura e riaffidato ai responsabili della struttura di appartenenza. In un’altra stanza, invece, è stata rinvenuta attrezzatura per il confezionamento ai fini dello spaccio, tra cui un bilancino per la pesatura e il frazionamento della droga.

Non solo: tra gli ospiti della struttura è stata riscontrata la presenza di un cittadino straniero, con documenti irregolari, che, dopo esser stato identificato, è stato segnalato all’ufficio di competenza della questura per l’espulsione. Svariate le violazioni di carattere amministrativo riscontrate, tra le quali l’omessa esposizione delle tariffe.

Guai anche dal punto di vista dell’agibilità: la struttura, infatti, versava in condizioni tali di degrado che hanno richiesto l’intervento della squadra di Polizia Giudiziaria dei Vigili del Fuoco, incaricata a svolgere le opportune verifiche. In corso le procedure con la Direzione Commercio del Comune di Genova ed enti competenti per la revoca delle autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività.