Oltre 2.500 firme contro la bandiera di Israele sul maxischermo della Regione: “Si proietti un messaggio per la pace”

Genova. Oltre 2500 persone hanno firmato la petizione lanciata dall’associazione Genova che osa per chiedere a Regione Liguria di modificare il messaggio sul maxischermo del palazzo di Piazza De Ferrari e pubblicare la scritta “per la pace, contro la guerra“. Attualmente, infatti, sulla facciata del palazzo campeggia la bandiera di Israele accompagnata dalla scritta “Con Israele, con la democrazia”.

“Questa mattina abbiamo scritto a Pierpaolo Giampellegrini, segretario generale della Regione, e gli abbiamo inoltrato la lista dei firmatari e la nostra richiesta – spiega dichiara Lorenzo Azzolini di Genova che osa – Ora attendiamo una pronta risposta dalle istituzioni”.

Nella petizione, l’associazione sottolinea che “l’Italia ripudia la guerra, ma Toti sfrutta il maxischermo di piazza de Ferrari per sostenere una delle parti all’interno di un conflitto pluridecennale. Di fronte al riaccendersi di un conflitto le nostre istituzioni dovrebbero impegnarsi per favorirne la risoluzione pacifica. Toti ha deciso di esporsi, come presidente della regione, sostenendo una delle parti in guerra. Non è accettabile. Il conflitto israelo palestinese si protrae da quasi un secolo e Toti esprime la sua posizione come fosse una partita di calcio, con un messaggio retorico e superficiale su un maxischermo, a nome nostro”.

“Ripudiamo la guerra, e ribadire questa posizione adesso è più urgente che mai – concludono da Genova che osa – Non appoggiamo la violenza, non appoggiamo il militarismo, non appoggiamo il conflitto armato. Vogliamo che la Regione ci rappresenti: togliete quel messaggio e prendete posizione per la pace”.