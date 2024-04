Ladro ruba al supermercato e scappa, arrestato dopo un difficile inseguimento nel Bisagno

Genova. Rocambolesco inseguimento ieri sera dopo un furto messo a segno nel supermercato Coop di corso Sardegna, nella bassa Valbisagno.

Protagonista un marocchino di 31 anni che, una volta sottratta la merce senza pagare, ha infranto un vetro ed è scappato in direzione di corso Galliera. Ad accorgersi di quello che stava accadendo un agente della Polfer fuori servizio che ha subito chiamato rinforzi.

Nel frattempo il ladro si era calato nell’alveo del torrente Bisagno, infilandosi poi in una conduttura fognaria per non essere rintracciato.

Per raggiungerlo gli agenti delle volanti della polizia hanno dovuto chiamare i vigili del fuoco. Alla fine il fuggitivo è stato recuperato e consegnato alle forze dell’ordine, che lo hanno arrestato.