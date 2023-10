Israele, a Tursi condanna bipartisan a Hamas ma Crucioli protesta: “Togliete quella bandiera”

Genova. Anche il consiglio comunale di Genova prende posizione in difesa di Israele con un ordine del giorno (identico a quello approvato in Regione) che esprime “ferma e sicura condanna degli attacchi terroristici di Hamas“. Tutti d’accordo tranne Mattia Crucioli, consigliere di Uniti per la Costituzione, che ha proposto invece “l’immediata rimozione della bandiera dello Stato d’Israele dalla facciata di Palazzo Tursi” per esporre invece “uno stendardo con il testo dell‘articolo 11 della Costituzione“, quello che sancisce che “l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”. Istanza votata solo dallo stesso Crucioli.

La bandiera? “Abbiamo fatto la stessa cosa con l’Ucraina, anzi siamo andati in corteo e abbiamo parlato in piazza. Noi condanniamo le aggressioni”, ha risposto Bucci prima di aggiungere una frase che ha riacceso le polemiche sulle commemorazioni dei caduti fascisti: “Tutti i morti vanno rispettati. Non voglio fare polemiche, ma questo rispetto mi auguro ci sia anche in tutto il corso dell’anno“.

L’ordine del giorno esprime anche “piena solidarietà allo Stato di Israele e cordoglio per tutti i civili vittime innocenti dell’insensato attacco e delle violenze degli ultimi giorni”, auspica “che la comunità internazionale si attivi in tutte le modalità possibili per cercare di fermare la nuova spirale di violenza e riattivare un percorso di pace” e impegna il sindaco Bucci e la sua giunta “a mobilitarsi con aiuti umanitari e supporto delle popolazioni civili nei territori maggiormente colpiti”.

“Ci darà la possibilità di fare qualcosa di pratico, anche se la situazione è molto difficile, però non è detto che non ci possiamo riuscire – ha risposto Bucci su quest’ultimo punto -. Il personale consiglio che ho è quello di essere vicini alle persone che conosciamo perché penso che ne abbiano bisogno”.

Posizioni condivise da tutti i consiglieri, maggioranza e opposizione, eccetto Crucioli: “È vero, Hamas ha fatto azioni orrende, ma quelle azioni sono una reazione a quello che è avvenuto nei decenni precedenti ed è solo una minima parte delle cose abominevoli che ha fatto lo Stato di Israele contro i palestinesi. Voi oggi vi siete messi d’accordo su un ordine del giorno manicheo, in cui ci sono i buoni e i cattivi, e con un simbolismo molto eloquente avete esposto la bandiera di Israele, peraltro senza atti amministrativi che lo giustifichino. Questo significa stare contro i palestinesi, significa giustificare le parole del ministro della Difesa israeliano secondo cui i palestinesi sono uomini animali. Ci sarà un’ecatombe nella striscia di Gaza e voi esponete la bandiera dello Stato che sta facendo questo: non in mio nome. Non dobbiamo stare né con gli uni né con gli altri”.

Un ordine del giorno analogo è stato approvato all’unanimità questa mattina in Regione, dove il consigliere Angelo Vaccarezza, capogruppo della Lista Toti, ha esposto per alcuni secondi una bandiera di Israele. Dalle opposizioni il monito: “Hamas e i palestinesi non sono la stessa cosa”.