Depositi chimici, oggi si riunisce il Ctr per la sicurezza. Bucci: “Via nazionale chiesto da noi”

Genova. Nella giornata di oggi si riunirà il Comitato Tecnico Regionale, il Ctr, per valutare le prescrizioni di sicurezza contenute nel progetto presentato da Superba srl per il dislocamento dei depositi chimici costieri presso ponte Somalia, nel cuore del porto di Sampierdarena. La riunione arriva poche ore dopo la notizia – anticipata da Genova24 – per cui la valutazione di impatto ambientale sarà di competenza statale, al contrario di quanto richiesto dall’azienda proponente.

“In realtà l’avevamo chiesta noi – commenta il sindaco di Genova Marco Bucci, da pochi giorni nominato commissario per la Diga di Genova – Il documento del Mase, leggendo tra le righe, in realtà conferma che il progetto si tratta di un Atf, vale a dire un adeguamento tecnico funzionale, e non una variante al piano regolatore portuale. Quindi va letta in senso positivo”.

La competenza nazionale sull’impatto del progetto, secondo il sindaco, non sarebbe un problema: “Lo decide il ministero, e noi ci adeguiamo. Ripeto, la cosa positiva è che viene confermata che la scelta dell’Autorità di sistema portuale di andare avanti con un Atf era giusta”. E anche sull’eventuale valutazione sull’impatto di questo progetto su quelli già approvati, leggi nuova diga, non ci sarebbero preoccupazioni: “E’ una cosa normale, che già accade oggi con il porto petroli“.

“Oggi pomeriggio si riunirà il Ctr – ha annunciato Bucci – e se ci saranno cose che non vanno bene Superba presenterà un nuovo progetto. Noi stiamo lavorando per levare i depositi da Multedo, questo è la priorità, al momento c’è questa alternativa, siamo disposti a cambiare rotta se arrivasse una proposta diversa ma fattibile”.