Depositi chimici, dall’effetto domino agli incidenti in banchina: i motivi del no del Ctr al piano di sicurezza di Superba

Genova. E’ sempre più in bilico il futuro del progetto di dislocamento dei depositi chimici liquidi costieri di Superba e Carmagnani da Multedo al porto di Genova Sampierdarena. Dopo la notizia che il piano dovrà sottostare a Via nazionale, e non solo regionale, con una conseguente dilatazione dei tempi, la novità di oggi è stata la bocciatura della pratica da parte del Ctr, comitato tecnico regionale.

Il documento ufficiale, firmato dal comandante dei vigili del fuoco della Liguria Claudio Manzella, protocollato con codice 0016733 e datato 30 agosto 2023, ha per oggetto “Superba srl, deposito presso Ponte Somalia nel porto di Genova. Rapporto preliminare di sicurezza per rilascio nulla osta di fattibilità e rilascio di deroga al decreto legislativo 105/15”.

Il verbale della riunione in cui il Comitato tecnico regionale ha espresso parere contrario al rilascio del nulla osta riporta valutazioni e motivazioni emerse durante la fase istruttoria, durata quasi 8 mesi anziché i 120 giorni in media per qualsiasi altro dossier.

Il gruppo di lavoro del Ctr, che comprende vigili del fuoco, capitaneria di porto, Arpal, Asl, Inail oltre a Comune e Regione, dopo aver accertato e valutato il piano di sicurezza di Superba, ha stabilito che il piano non è idoneo a gestire un sito a rischio di incidente rilevante.

Gli aspetti più critici riguardano non tanto lo stoccaggio ma il trasferimento delle sostanze chimiche liquide dalle banchine ai depositi. In particolare, in merito alla documentazione, si parla del fatto che “non è stato affrontato in maniera idonea il rischio aggiuntivo legato anche all’effetto domino”.

Si evidenzia inoltre “un errore nell’albero dei guasti relativo all’evento di sovrariempimento in fase di carico del serbatoio”, ovvero che un errore nelle procedure in caso si verificasse un sovrariempimento.

Non è finita: il documento del Ctr evidenzia carenze nell’analisi incidentale di dispersione dei fumi di combustione, “quella presentata non considera né il contesto orografico locale né il fenomeno dell’inversione termica, molto frequente nella zona di intervento”.

Il piano di Superba è giudicato incompleto anche nel caso di evento incidentale a bordo di una nave in banchina. “La risposta fornita considera soltanto l’evento relativo alla rottura di una manichetta”.

Il documento è indirizzato a Superba ma anche al ministero dell’Interno e a quello della Transizione ecologica, oltre che, tra gli altri, all’Ispra, alla Prefettura – soggetto deputato alla gestione dei siti a rischio incidente rilevante – ad Arpal e alle amministrazioni locali.

Superba ha ora 10 giorni come termine massimo per presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti, per superare i motivi ostativi elencati dal Ctr e dovrà quindi dimostrare l’infondatezza delle criticità sollevate.

In fondo al documento firmato da Manzella si sottolinea – quasi un chiarimento politico più che tecnico – che il diniego del nulla osta non riguarda in toto il progetto di dislocamento dei depositi chimici a ponte Somalia “le cui valutazioni non rientrano nei compiti dei comitati tecnici regionali” ma solo il piano di sicurezza presentato da Superba.

Sull’ultima tegola sul progetto di trasferimento dei depositi oggi si sono punzecchiati a distanza il Partito Democratico e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Il tema è caldissimo anche sulla chat Vasta, di Claudio Burlando, che da tempo evidenzia le criticità del progetto.

Pronti a battagliare, forti del documento del Comitato tecnico regionale, anche i cittadini di Sampierdarena, rappresentanti dal tenace Gianfranco Angusti e dalle “sue” Officine Sampierdarenesi e dal presidente del municipio Michele Colnaghi. Il loro ricorso contro l’istanza di Superba attende a ottobre il pronunciamento del Tar insieme a quello per gli altri tre ricorsi presentati da vari operatori portuali.