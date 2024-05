Domenica i volontari di Legambiente puliranno spiagge e scogliere di Nervi, Murcarolo e Priaruggia

Genova. Torna anche quest’anno Spiagge e fondali puliti – Clean Up the Med la campagna di Legambiente che dal 10 al 12 maggio ha l’obiettivo di pulire i litorali del Bel Paese mobilitando e sensibilizzando i cittadini sul problema del degrado dell’ambiente marino e del marine litter (rifiuti).

A Genova, domenica 12 maggio, il Circolo di Legambiente Canoa Verde organizza la pulizia delle spiagge e scogliere di Nervi, Murcarolo e Priaruggia. Appuntamento domenica 12 maggio alle 9.30 presso la sede di via Ganduccio 2r e dalle ore 10.00 al lavoro per pulire le spiagge del levante genovese. Il necessario per la pulizia verrà consegnato dall’associazione ambientalista. A fine lavori, intorno alle 13,00 verranno distribuiti ai partecipanti prodotti offerti dal Latte Tigullio e dai commercianti di Nervi.

Per info per partecipare: canoaverde@canoaverde.org

“Il Circolo Canoa Verde è stato fondato nel 1991 ed è da allora che ogni anno organizziamo e ci mobilitiamo per pulire spiagge e litorali dai rifiuti cercando di sensibilizzare adulti e bambini nella salvaguardia del nostro ambiente. L’iniziativa di domenica 12 maggio ha il patrocinio del Comune di Genova ed è stata organizzata in collaborazione con il Comitato Amici del Mare di Priaruggia, la Dilettanti Pesca Nervi, l’Amiu e le associazioni commercianti – racconta Franco Corsi, presidente del circolo Canoa Verde attivo dal 1991 nell’organizzazione di corsi, raduni, escursioni e iniziative culturali e formative -. Il nostro obiettivo è promuovere l’uso del kayak quale mezzo ecocompatibile per escursioni in mare e nelle acque interne, diffondere le conoscenze e sostenere la tutela degli ecosistemi acquatici”.