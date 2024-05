San Desiderio, minorenne accoltella alla mano operatore della comunità

Genova. Un operatore accoltellato alla mano, i carabinieri in struttura e un ragazzo denunciato.

Questo il bilancio dell’aggressione avvenuta in un centro di accoglienza per minori stranieri di San Desiderio, dove un operatore è stato appunto colpito alla mano da un giovane ospite con un coltello.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri l’uomo è stato colpito dal ragazzo dopo che lo ha visto rientrare in struttura con una bicicletta elettrica e gli ha chiesto dove l’avesse presa. Davanti alle ripetuto domande, il giovane ha estratto il coltello e lo ha ferito alla mano.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno denunciato il ragazzo per porto di armi od oggetti atti a offendere, minacce e lesioni personali aggravate e lo hanno poi trasferito in un’altra comunità. L’operatore è stato portato in ospedale per le cure.