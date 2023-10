Depositi chimici, la valutazione ambientale resta a Roma: “Verificare effetti su gli altri progetti”

Genova. Con una nota inviata a Regione Liguria e Superba srl, il Mase, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha confermato la competenza statale per quanto riguarda la valutazione di impatto ambientale del progetto di dislocamento dei depositi chimici costieri all’interno del porto di Sampierdarena.

Il documento (a questo link leggibile integralmente) è stato reso noto in queste ore. Secondo quanto riportato nella nota sono state respinte le osservazioni dell’azienda proponente Superba srl che, citando il parere del Provveditorato dei Lavori Pubblici, considerava il progetto come un ‘adeguamento tecnico funzionale’, cosa che non modificherebbe in maniera sostanziale il Piano regolatore portuale oggi vigente, permettendo di procedere con la Via regionale.

Secondo il MASE, però, la lettura di questo parere non è completa: la valutazione del provveditorato, infatti, conclude affermando che “al fine di perfezionare la presente procedura di adeguamento tecnico-funzionale, l’Autorità di Sistema Portuale dovrà tener conto di tutte le prescrizioni, raccomandazioni ed osservazioni di cui ai considerato del presente parere”, tra le quali vi è la seguente “la sezione segnala infine l’opportunità di individuare la procedura più appropriata per valutare gli effetti, in termini ambientali, della proposta di adeguamento tecnico funzionale in questione”.

Il progetto dei depositi chimici a ponte Somalia

“L’espressione utilizzata, variante al PRP evidenzia, in termini generali, che il progetto comporta una modifica del piano regolatore portuale, senza alcun riferimento alla disciplina dei Piani regolatori Portuali che distingue l’adeguamento tecnico funzionale da variante stralcio e variante localizzata del

piano regolatore portuale – si legge nella nota ministeriale – Il progetto comprende anche la modifica delle opere portuali finalizzate a consentire l’attracco, l’ormeggio e la discarica e/o carico di navi per la gestione del deposito, per come evidenziato dalla Regione laddove segnala la possibilità di classificare l’opera tra i terminali per il carico e lo scarico degli idrocarburi e sostanze pericolose”.

Queste caratteristiche, quindi, impongono valutazioni a livello centrale, come previsto dalla normativa per impianti del genere. Ma non solo: il ministero, oltre all’impatto ambientale, valuterà anche l’effetto che il progetto potrebbe avere “in relazione ai numerosi progetti interessanti il Porto di Genova, recentemente valutati dalla scrivente Direzione“. Su tutti quello della nuova diga di Genova, il più imponente progetto nazionale legato al Pnrr, pensato appunto per potenziale lo scalo portuale genovese: la presenza dei depositi chimici in mezzo al porto di Sampierdarena, infatti, come è noto, potrebbe avere ricadute sulla viabilità navale, potenzialmente, quindi, inficiando il grande (e costoso) progetto.

Progetto che tra le altre cose, prelude al totale riempimento delle calate del porto a pettine di Sampierdarena, cosa da tempo nella wish list dell’Autorità di Sistema Portuale e che sarebbe incompatibile con il progetto dei depositi chimici, i quali prevedono gli accosti laterali alla banchina.

Il progetto della nuova diga

Per questi motivi gli uffici tecnici del ministero hanno deciso infine che la valutazione d’impatto ambientale resta a livello statale. Se è vero quanto è vero che il porto di Genova è il più importante del paese, e che lo Stato sta investendo tantissimo per il suo potenziamento, ogni intervento deve essere accuratamente valutato ai massimi livelli. E così sarà.