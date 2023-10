Depositi chimici, a sorpresa l’ok del Ctr al piano di sicurezza di Superba per ponte Somalia

Genova. E’ arrivato un po’ a sorpresa, dopo che le indiscrezioni, nei giorni scorsi, avevano parlato di una possibile nuova bocciatura, l’ok da parte del Ctr sul piano di sicurezza di Superba legato al trasferimento dei depositi chimici di Superba e Carmagnani da Multedo a Ponte Somalia, nel porto di Sampierdarena, dopo che il comitato tecnico regionale lo aveva già “rimandato” chiedendo corpose integrazioni.

Il nulla osta al piano integrato dell’organismo presieduto dal direttore regionale dei vigili del fuoco, e che include anche rappresentanti del Comune, di Regione, di Arpal, è un passo avanti nel progetto tanto discusso da alcuni ma tanto atteso da altri (in primis i cittadini di Multedo) di dislocamento. “Vedremo quali saranno le prescrizioni ma è un buon passo avanti perché significa che il dislocamento avverrà con la garanzia di sicurezza”, commenta soddisfatto il sindaco di Genova Marco Bucci.

Non è d’accordo Michele Colnaghi, presidente del municipio Centro Ovest, che con i comitati e le Officine Sampierdarenesi sta portando avanti da tempo una battaglia contro l’arrivo della chimica a 400 metri dalle case di Sampierdarena: “Mi sembra davvero inusuale che sia arrivato l’ok in maniera così improvvisa, mi sembra inusuale che Superba sia stata nuovamente audita dopo la riunione della settimana scorsa e che il nulla osta sia arrivato senza che sia stato presentato un nuovo documento nonostante quello a disposizione del Ctr fosse ancora lacunoso”. Lo stop del Ctr era arrivato per carenze di sistemi di prevenzione in caso di esplosioni a catena nelle operazioni di stoccaggio tra navi e banchina

Municipio Centro Ovest e Officine Sampierdarenesi hanno fatto un accesso agli atti sia per quanto riguarda questo via libera sia per quanto riguarda la riunione del Ctr di fine settembre. “Per ora non abbiamo ricevuto niente ma se non avremo la documentazione faremo un esposto in procura”. A proposito di esposti, il Tar ha rimandato al 31 gennaio la discussione proprio sul ricorso presentato dal municipio ma quelli in piedi contro il dislocamento sono numerosi e portati avanti anche da operatori portuali con interessi su ponte Somalia.

L’ok del Ctr è un passo avanti, dicevamo, ma la strada è ancora molto lunga: è appena partito infatti lo screening per la Via nazionale, procedura che inizialmente era prevista solo a livello regionale ma che il ministero dell’Ambiente ha invece chiarito debba essere discussa a un livello superiore per via del rischio ambientale in gioco. Almeno 6-8 mesi di tempo, quindi, a meno che lo screening non stabilisca che la Via non è necessaria: improbabile ma tecnicamente non impossibile.

Dopo la Via nazionale Superba dovrà comunque presentare un altro progetto, quello definito, e presentarlo nuovamente al Ctr per un ultimo ok. Inoltre si attende ancora che la Capitaneria di porto si esprima sulla modifica del regolamento sulla navigazione nel porto di Sampierdarena visto che a oggi, la normativa, non consente l’accosto di navi chimichiere.

Sugli ultimi sviluppi la dichiarazione del capogruppo di Vince Genova in consiglio comunale, Paolo Gozzi: “La necessità di procedere a una delocalizzazione del cosiddetto polo chimico di Multedo dall’ambito residenziale a quello portuale è stata ribadita per anni senza che si sia mai pervenuti a una concretizzazione delle decine di progetti e proclami susseguitisi nel corso del tempo. Esprimiamo, perciò, grande soddisfazione per un ulteriore passo avanti dell’unico progetto che, per la prima volta nell’arco di un inconcludente dibattito ormai quarantennale, rappresenta un’occasione concreta per pervenire alla doverosa dislocazione delle aziende, contemperando in maniera consona le legittime esigenze dei residenti con quelle di sviluppo industriale e contestuale mantenimento dei livelli occupazionali”.