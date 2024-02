Lite fuori dal locale, poi l’inseguimento e l’accoltellamento: quattro ventenni denunciati

Genova. Hanno inseguito in auto un gruppo di ragazzi con cui avevano discusso davanti a una discoteca di Lavagna, li hanno raggiunti al casello autostradale e, quando li hanno avuti davanti, hanno estratto un coltello e colpito uno di loro.

I fatti risalgono al 26 agosto del 2023, protagonisti della vicenda quattro ventenni rintracciati e denunciati per minaccia e lesioni personali aggravate. Tutto è iniziato, come detto, all’esterno di una discoteca di Lavagna, quando i due gruppi si sono incrociati e scontrati. Inizialmente solo a parole, ma quando uno dei due gruppetti si è diretto alla macchina per tornare a casa, i quattro ventenni sono saliti a loro volta in auto e li hanno inseguiti.

La corsa si è fermata al casello autostradale di Lavagna, dove i ragazzi si sono affrontati in strada. Dalle parole si è passati improvvisamente ai fatti: uno dei quattro ventenni ha tirato fuori un coltello e ha colpito alla coscia un ragazzo di 21 anni, minacciando poi la ragazza che era con lui, una diciottenne. Poi sono risaliti in auto e si sono allontanati.

Il ferito è andato in ospedale per farsi medicare, ed è stato dimesso con una prognosi fortunatamente breve. I carabinieri hanno avviato le indagini, e sono riusciti a rintracciare e denunciare i responsabili dell’aggressione.