Incidente in A26, 8 chilometri di code tra Voltri e Masone: giornata da incubo per il nodo di Genova

Genova. Non si ferma la giornata da incubo delle autostrade genovesi: nel primo pomeriggio, infatti, si è verificato un altro incidente questa volta sulla A26, per fortuna senza feriti gravi, tra il bivio con la A10 e il casello di Masone in direzione di Alessandria.

Ancora da capire le dinamiche e i mezzi coinvolti: nel frattempo sulla tratta si sono formate code per almeno 8 chilometri, in aumento nell’ora in cui scriviamo. I disagi sono ampliati dalla gran numero di veicoli che oggi stanno viaggiando sulle nostre autostrade.

Questo incidente è il quarto da questa mattina: sulla A12 nel giro di poche ore si sono verificati tre incidenti che hanno visto un furgone prendere fuoco, un’auto ribaltarsi, con una donna che ha perso un dito, e purtroppo un incidente mortale con un motociclista travolto da un pullman che lo ha ucciso sul colpo.