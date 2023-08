Genova nella morsa del caldo, scatta il bollino rosso: temperature estreme in città e nell’entroterra

Genova. Dopo la giornata record di ieri, con le temperature più alte mai registrate in città, Genova si appresta a vivere una nuova giornata torrida e estrema, con l’ondata di caldo che toccherà il suo apice nelle prossime ore, tanto da aver fatto scattare il bollino rosso, vale a dire il massimo livello di allertamento.

Secondo quanto previsto, le temperature in media supereranno i 35 gradi ma a preoccupare è anche l’aumento dei tassi di umidità, in crescita nei prossimi due giorni, e quindi la percezione del caldo e l’aumento del disagio fisiologico. La temperatura massima reale di oggi sarà di 34 gradi, quindi leggermente più caldo, quella percepita ancora 36 gradi ma con maggiori livelli di umidità. Mercoledì avremo 33 gradi di temperatura reale e 36 di percepita. Si tratta sempre di stime medie sul territorio genovese.

A preoccupare è anche il fatto che l’anticiclone africano, di origine subsahariana che sta colpendo il Paese, porterà anche a Genova e in Liguria temperature sui 30 gradi anche nelle ore notturne almeno fino alla metà di questa settimana. Questo scenario infernale nei prossimi giorni si estenderà a tutta la regione. “Le giornate peggiori sono quelle in cui l’anticiclone africano invecchia – ha commentato il presidente di Limet Laiosa ai microfoni di Genova24 -. Venendo meno il gradiente barico e quindi il vento, il caldo tenderà a diventare sempre più afoso sul resto della regione, rimanendo ancorato nei bassi strati con alti tassi di umidità Inoltre il mare, sotto questa potente heat wave, prenderà ancora qualche grado e non avremo sollievo nemmeno nelle ore notturne. Almeno fino a venerdì non ne usciremo“.

Per questo si raccomanda alle persone anziane e a quelle con problemi di salute di non uscire assolutamente nelle ore più calde, di bere molta acqua e bevande non alcoliche né zuccherate. Alimentarsi con una dieta leggera a base di frutta e verdura. E ancora, in casa, evitare di tenere le finestre e le persiane aperte con il sole ma aprirle solo dopo il tramonto o saltuariamente per favorire la ventilazione. Si suggerisce un abbigliamento leggero, in tessuti naturali.

E si sconsiglia, a tutti, anche agli sportivi amatori, l’attività fisica all’aperto nelle ore più calde. Un occhio di riguarda va tenuto anche per l’alimentazione e lo stato fisiologico dei più piccoli, assimilabili alle persone con fragilità per quanto riguarda la reazione al caldo.

Genova24 ha provato a raccogliere tutte le strategie per superare queste giornate estreme dal punto di vista meteorologico con una ‘mappa virtuale’ dei luoghi freschi e aperti a tutti per scappare dalla morsa del caldo: ecco dove andare per trovare un po’ di sollievo.

Anche il Comune di Genova ha messo in campo alcuni luoghi pubblici per consentire alla popolazione, soprattutto quella più anziana, di passare qualche ora al fresco. Ecco dove e con che orari