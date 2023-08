“Signorina, ma quando finisce questo caldo?”, dalla spesa a casa alla telecompagnia: come funziona il numero verde 800593235

Genova. “Senta… ma quando finisce questo caldo? Io sono senza ventilatore…”. “Signora, pare che da venerdì diminuiscano finalmente le temperature, nel frattempo mi raccomando, chiuda le finestre al sole e le apra quando viene buio, e si ricordi di bere, mi raccomando”.

Ecco, questo è uno dei dialoghi “tipo” in questi giorni di rimonta dell’alta pressione nella stanza di un palazzo del centro storico di Genova dove è allestito il centralino del numero verde 800593235. Si chiama InformAnziani ma non capita di rado che chiami anche chi non è “over” e abbia solo problemi di gestione della quotidianità, o si senta particolarmente solo in questa torrida fine estate.

In questo martedì mattina di “bollino rosso”, ad alzare la cornetta, sono Vicky e Carla. Sono giovani, pazienti, sensibili e professionalmente preparate, formate appositamente per quello che spesso finisce per essere un servizio di “telecompagnia”. Davanti a loro, lo schermo di un pc e una serie di database che riassumono le tante fragilità del territorio ligure.

“Chiamano in tanti, anche più volte nel giro di pochi giorni, per lamentarsi, a volte hanno bisogno solo di dire ad alta voce, a qualcuno, che stanno soffrendo per questa afa terribile – spiegano le operatrici – altre volte ci chiedono un aiuto per fare la spesa, andare a comprare le medicine o il giornale perché non se la sentono di uscire di casa”. E l’aiuto, arriva.

“Il call center 800593235 su tutta la Liguria, legato al progetto dei custodi sociali e finanziato dalla Regione – spiega il coordinatore Antonio Dozza – opera 365 all’anno, 7 su giorni su 7, dalle 8 del mattino alle 8 di sera, in periodi di normalità riceviamo una cinquantina di chiamate al giorno, soprattutto dal genovesato, ma in questi giorni di caldo intenso sono aumentate“.

“Non siamo certo ai livelli del periodo Covid – continua il coordinatore del call center – quando, per farci capire, avevamo anche 400 chiamate al giorno, e spesso da fuori regione, ma il lavoro è intenso, oltre alle chiamate una tantum che arrivano dai cittadini, il progetto si occupa di seguire con costanza 1200 cittadini in tutta la Liguria e 400 particolarmente fragili, segnalati dai servizi sociali, che vengono contattati a giorni alterni per accertarci che stiano bene”.

Il numero verde regionale InformAnziani 800593235 è valido su tutto il territorio regionale, risponde 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20 ed è a disposizione delle persone più fragili o anziani in difficoltà per la consegna dei farmaci o della spesa a domicilio. A svolgere il servizio sono appunto i custodi sociali, circa 140 in tutta la Liguria di cui la metà a Genova, a cui si affiancano anche 500 volontari, per il monitoraggio telefonico e per un servizio di compagnia telefonica. Sono coinvolte circa 20 cooperative sociali e 40 associazioni.

“Il servizio funziona – racconta il coordinatore del call center – le persone hanno capito che possono sfruttare figure affidabili che possono dare loro un aiuto concreto, se si chiede ad esempio la spesa a casa, o di andare a pagare una bolletta, questo succede nel giro di poco tempo, e in maniera gratuita, è un servizio davvero fattivo”.

Per non parlare di quello, non meno tangibile, del dialogo, del contatto umano, della cosiddetta “telecompagnia”. Più potente, in certi casi, persino di un ventilatore. Le operatrici del call center 800 593 235 confermano: “Quei consigli ripetuti dai media e che a tutti sembrano banali, dal bere troppo al mangiare leggero – dicono – diventano preziosi se a fornirli è una voce diretta, che parla a tu per tu con l’interlocutore, chi è solo è solo davvero e questi giorni possono essere terribili”.

Il progetto custodi sociali e call center regionale è coordinato a livello regionale dalla cooperativa Agorá che a livello centrale garantisce le competenze necessarie al supporto e un monitoraggio in un’ottica di prevenzione alle persona anziana durante tutto l’anno e in particolare nei periodi di particolare criticità come l’estate è l’inverno periodo nei quali la situazione climatica potrebbe incidere di più sulla salute delle persone.

Nel corso del 2022, per dare qualche cifra, sono stati oltre 20mila le attività svolte dai volontari. Inoltre, il call center garantisce attività di informazione, orientamento ai servizi oltre ad un supporto anche nell’individuazione delle attività presenti sul territorio promosse per le persone anziane e, in particolare nel periodo estivo, svolte anche in locali climatizzati per garantire un po’ di refrigerio all’anziano.