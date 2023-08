Caldo, Genova “bollino rosso” del ministero nelle giornate di martedì e mercoledì

Genova. Come previsto si è alzato il livello di allarme legato all’ondata di caldo sull’Italia.

Secondo il bollettino del ministero della Salute, diramato questa mattina, Genova oggi, lunedì 21 agosto, sarà da “bollino arancione” ma domani, martedì 22 agosto, e dopodomani, mercoledì 23 agosto, il livello si alzerà a “bollino rosso”.

Le temperature in media supereranno i 35 gradi ma a preoccupare è anche l’aumento dei tassi di umidità, in crescita nei prossimi due giorni, e quindi la percezione del caldo e l’aumento del disagio fisiologico.

In particolare, in media oggi si registreranno 36 gradi di temperatura massima percepita, in media 33 gradi di temperature assoluta. Domani, martedì, la temperatura massima reale sarà di 34 gradi, quindi leggermente più caldo, quella percepita ancora 36 gradi ma con maggiori livelli di umidità. Mercoledì avremo 33 gradi di temperatura reale e 36 di percepita. Si tratta sempre di stime medie sul territorio genovese.

A preoccupare è anche il fatto che l’anticiclone africano, di origine subsahariana che sta colpendo il Paese, porterà anche a Genova e in Liguria temperature sui 30 gradi anche nelle ore notturne almeno fino alla metà di questa settimana.

Per questo si raccomanda alle persone anziane e a quelle con problemi di salute di non uscire assolutamente nelle ore più calde, di bere molta acqua e bevande non alcoliche né zuccherate. Alimentarsi con una dieta leggera a base di frutta e verdura.

E ancora, in casa, evitare di tenere le finestre e le persiane aperte con il sole ma aprirle solo dopo il tramonto o saltuariamente per favorire la ventilazione. Si suggerisce un abbigliamento leggero, in tessuti naturali.

E si sconsiglia, a tutti, anche agli sportivi amatori, l’attività fisica all’aperto nelle ore più calde. Un occhio di riguarda va tenuto anche per l’alimentazione e lo stato fisiologico dei più piccoli, assimilabili alle persone con fragilità per quanto riguarda la reazione al caldo.