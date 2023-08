Campi da padel in via Livorno, via libera al progetto. I residenti: “Valutiamo azioni legali”

Genova. Via libera per il progetto di un nuovo impianto sportivo dedicato al padel da costruirsi al posto dell’area verde di via Livorno, sopra il torrente Parroco, in Albaro. Il progetto, il cui committente è l’ex giocatore della Sampdoria Antonio Cassano, è fortemente contestato dai residenti locali, che in più riprese in passato hanno chiesto garanzie per la sicurezza dell’area.

Il via libera è arrivato dalla conferenza dei servizi – notizia rilanciata da ‘Il Secolo XIX’. Secondo quanto emerso, l’ok sarebbe arrivato lo scorso 17 agosto: il progetto prevede la costruzione di tre campi da padel con spogliatori e locale di emergenza. I campi avranno una copertura, smontabile, mentre tutto l’impianto dovrebbe essere dotato di ascensori e un percorso pedonale con l’accesso in via Pisa. Al momento non è noto se siano previsti dei parcheggi dedicati, anche perchè la zona è già spesso congestionata da questo punto di vista. Secondo quanto dichiarato dall’assessore Mascia, come emerso, la società costruttrice ha già versato 100mila euro come oneri di urbanizzazione.

Sconcerto invece per i residenti, che fin da subito si erano opposti al progetto: il tema era già arrivato in consiglio comunale, lo scorso settembre, quando all’interrogazione della consigliera Ghio, l’assessore Mascia aveva assicurato che al momento non c’era progetti sul tavolo, anche se era già in discussione – come emerso successivamente – la declassificazione del rio Parroco. Il progetto definitivo è stato poi presentato a gennaio.

“Da un anno che stiamo cercando di fare qualcosa – spiegano i membri del comitato – siamo un comitato, stiamo seguendo le procedure adottate dal comune appena avremo le informazioni che la stampa ha ma non i cittadini. Valuteremo le possibili azioni legali. In sede di audizione alla commissione Capigruppo del Comune avevamo già espresso la nostra disponibilità a creare un consorzio con Comune e proprietari dell’area per salvaguardare e mantenere quel polmone verde ma non è successo niente“. Ma oggi il destino di quel angolo verde sembra essere orami segnato, salvo colpi di scena.