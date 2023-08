Campi da padel in via Livorno, l’assessore Mascia incontra i residenti dopo il via libera al progetto

Genova. La realizzazione del contestato nuovo complesso da dedicare ai campi da padel in Albaro, nell’area verde di via Livorno, è stato al centro dell’incontro che si è tenuto nel pomeriggio di martedì a Palazzo Albini tra l’assessore all’Urbanistica Mario Mascia e i rappresentanti dei cittadini residenti nella zona, da subito contrari al progetto.

Mascia ha definito l’incontro “costruttivo”, avvenuto “in un clima di sereno confronto su un progetto che riguarda una proprietà privata e d’accordo con l’operatore può avere margini di ulteriore miglioramento in particolare per quanto riguarda l’armonizzazione con il contesto residenziale all’intorno”.

“Le criticità rappresentate dai residenti offrono degli spunti di miglioramento per la rivitalizzazione di un’area a oggi evidentemente degradata e inaccessibile – prosegue Mascia – La nostra amministrazione ha già dato indicazioni precise che la società privata ha recepito nel progetto in vista della pubblica utilità. Abbiamo già chiesto di adottare una serie di accorgimenti per mitigare gli impatti visivi, acustici e idrogeologici dell’intervento e siamo fiduciosi che si possano trovare ulteriori misure, a partire dall’innesto di alberature”.

L’incontro si è chiuso con la promessa, da parte di Mascia, di confrontarsi nuovamente con i comitati al termine degli approfondimenti tecnici. Una sorta di “ramoscello d’ulivo” dopo la levata di scudi da parte dei residenti di via Livorno contro il progetto fortemente voluto dall’ex giocatore della Sampdoria Antonio Cassano e portato avanti dalla sua società creata ad hoc, la AC 99 srl.

La conferenza dei servizi aveva dato il via libera lo scorso 17 agosto, approvando un progetto che prevede la costruzione di tre campi da padel con spogliatori e locale di emergenza. I campi avranno una copertura, smontabile, mentre tutto l’impianto dovrebbe essere dotato di ascensori e un percorso pedonale con l’accesso in via Pisa. Al momento non è noto se siano previsti parcheggi dedicati. La società costruttrice ha già versato 100mila euro come oneri di urbanizzazione, a dimostrazione che il progetto è di fatto già ben avviato.

Alla notizia del via libera i residenti avevano invece reagito con sconcerto, visto che il tema era già arrivato in consiglio comunale, lo scorso settembre, sotto forma di un’interrogazione da parte della consigliera Ghio, cui l’assessore Mascia aveva assicurato che al momento non c’era progetti sul tavolo, anche se era già in discussione – come emerso successivamente – la declassificazione del rio Parroco. Il progetto definitivo è stato poi presentato a gennaio.