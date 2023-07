Genoa, è fatta per Morten Thorsby: oggi le visite mediche e la firma del contratto

Genova. Questa mattina le visite mediche alla Casa della Salute, ora la firma del contratto e poi Morten Thorsby sarà ufficialmente un giocatore del Genoa.

Il norvegese torna quindi nella città della Lanterna, ma questa volta dall’altra sponda. Una decisione che non ha lasciato indifferenti i tifosi della Sampdoria, sua ex squadra, che sui social hanno espresso la loro delusione per il “tradimento”. Soprattutto dopo le sue dichiarazioni al momento dell’addio: “Tre anni insieme ma sembra una vita… – ha aveva detto Thorsby salutando la Sampdoria – Voglio ringraziare tutti per questa bellissima avventura. Attraverso tutte le difficoltà abbiamo vissuto emozioni e momenti indimenticabili. Soprattutto l’enorme amore per la città di Genova, le persone e la bellissima natura che circonda la Liguria. Rimane tutto per sempre nel mio cuore. Prendetevene cura fino a quando non ritornerò“.

Thorsby, centrocampista classe 1996, arriva al Grifone con la formula del prestito con diritto di riscatto, operazione che il Genoa ha chiuso con l’Union Berlino, club proprietario del cartellino del giocatore.

Oltre che per la sua carriera da calciatore, Thorsby è noto anche per la sua battaglia a difesa dell’ambiente, essendo un sostenitore di Friday For Future. Per questo ha deciso di indossare nelle ultime stagione, prima con la Samp e poi con i tedeschi, la maglia numero 2, ovvero i gradi entro cui limitare l’aumento della temperatura del pianeta. Non si sa ancora però se la indosserà anche al Genoa, tutto dipende se Stefano Sabelli, ora il 2 rossoblù, deciderà di cedere il numero di maglia al compagno.