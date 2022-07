Sampdoria, Thorsby saluta: “Enorme amore per Genova, la sua gente e la natura che la circonda”

Morten Thorsby passa dalla Sampdoria ai tedeschi dell’Union Berlino. Dopo Ekdal allo Spezia, un altro tassello della mediana delle ultime stagioni saluta la truppa blucerchiata.

Il centrocampista norvegese ha salutato squadra e città con un breve ma significativo post sul suo profilo Instagram personale. Thorsby ha sempre fatto leva sulla sua popolarità per veicolare messaggi volti a sensibilizzare sul tema della salvaguardia dell’ambiente. Innamorato della città di Genova e della natura che la circonda, il classe 1996 ha colto l’occasione per esprimere ancora una volta il suo legame con la terra che lo ha accolto nel 2019.

“Tre anni insieme ma sembra una vita… – scrive – Voglio ringraziare tutti per questa bellissima avventura. Attraverso tutte le difficoltà abbiamo vissuto emozioni e momenti indimenticabili. Soprattutto l’enorme amore per la città di Genova, le persone e la bellissima natura che circonda la Liguria. Rimane tutto per sempre nel mio cuore. Prendetevene cura fino a quando non ritornerò“.

Il nome di Thorsby era nella lista dei partenti già da molte settimane. In un primo momento, era stato addirittura accostato al Manchester City. Sarebbe stato sponsorizzato dal connazionale Haaland. Si sono fatte poi insistenti le voci di un suo approdo alla Salernitana. Alla fine sarà Bundesliga anche se la decisione sarebbe arrivata controvoglia. Pare infatti che il centrocampista avrebbe gradito un rinnovo con il club del presidente Marco Lanna. Esigenze di bilancio avrebbero spinto la società a non far proseguire il rapporto.

Con la partenza di Thorsby, la Sampdoria perde un giocatore di grande quantità e di centimetri ma che forse non rispecchia le caratteristiche che le rigide idee di Giampaolo prevedono per i centrocampisti. La forza dello spilungone nordico è infatti nel gioco aereo e spesso era stato utilizzato in proiezione offensiva come torre. Tanta quantità, dunque, più che il palleggio che ricercherà il tecnico abruzzese.

La Samp saluta un beniamino dei tifosi che come detto in precedenza si è distinto fuori dal campo per l’attenzione all’ambiente. Aveva scelto la maglia numero 2 perché tale cifra rappresenta i gradi sotto i quali dovrebbe mantenersi il riscaldamento globale medio.