“Vogliamo una città a 30 km/h”, due flash mob a Genova per dire basta alle morti sulla strada

Genova. Si può accettare di morire quando si attraversa la strada, quando pedaliamo nel nostro tragitto casa/lavoro, quando si esce in scooter o in macchina? Oppure si può immaginare una città che sia più a misura di persona, più sicura per tutti, con un trasporto pubblico efficiente, spazi pubblici che ridonino vivibilità e socialità alle piazze, soprattutto quelle in prossimità delle scuole, aumentando anche la qualità dell’aria, riducendo inquinamento atmosferico e stress?

Partono da queste riflessioni i flash mob #iovadoa30 e le strisce pedonali umane, in programma per venerdì 31 marzo. Si tratta di iniziative lanciate in diverse città per dire basta alle morti in strada, spesso dei soggetti più fragili come pedoni (bambini, persone disabili, anziani) e ciclisti. “Sembra utopia ma in realtà le soluzioni ci sono e sono già state ampiamente sperimentate in tante altre città, italiane ed europee. Ma è necessario conoscerle per capirne il valore e le potenzialità”, spiegano i promotori.

#iovadoa30 vuole essere un invito a tutti coloro che si muovono per la città ad auto-applicarsi già il limite dei 30 km/ora, un limite che aumenta la sicurezza (riduce ad esempio dal 50 al 10% la mortalità in caso di scontro stradale, se il limite passa da 50 km/h a 30 km/h) e che riduce inquinamento acustico e atmosferico senza penalizzare il traffico veicolare, per poi scendere a 15 km/h in ambiti residenziali e in prossimità dei centri di aggregazione come le scuole.

#striscepedonaliumane: i partecipanti si posizioneranno all’incrocio tra corso Magenta e via Bertani alle 19 per una mezz’ora facendo da angeli custodi per chi attraversa. “Sarà un momento di pensiero dedicato alla vita e a quanto vorremmo diventasse preziosa per tutti, in memoria delle vittime della violenza stradale della nostra città” dichiara Alessandra Repetto, di Genova Ciclabile.

Si proseguirà poi sabato 1° aprile, alle 17:30, presso la Casa Gavoglio con le talk per cittadini e famiglie con intrattenimento per bambini TATTICHE PER LA CITTA’: spazi pubblici, zone trenta e strade scolastiche. Si potranno ascoltare gli interventi di tre speaker di caratura nazionale, provenienti da Milano e Roma (una amministratrice pubblica, una attivista e un ricercatore) che spiegheranno come funzionano strumenti concreti e applicabili fin da subito nella nostra città per ridurre violenza stradale e inquinamento e migliorare vivibilità e socialità anche con il fine di avere Genova città 30.

“Abbiamo pensato che il luogo più bello dove offrire questo evento a cittadini e amministratori sia la cornice di Casa Gavoglio, pienamente rappresentativa di uno spazio riconquistato a favore della cittadinanza”, spiega Daniele Salvo, presidente dell’associazione Legambiente Polis e membro della rete di associazioni La Casa nel Parco che gestisce la struttura.

“La nostra volontà – prosegue– è di far partecipare tutta la cittadinanza, comprese le famiglie con bambini. Per questo abbiamo previsto dei laboratori organizzati dagli educatori di Legambiente Giovani Energie”. Alle talk, cui seguirà una tavola rotonda, sono stati invitati gli amministratori cittadini a partire dal sindaco Marco Bucci che, pur non potendo partecipare, ha plaudito l’iniziativa e sarà comunque rappresentato dall’assessore all’Urbanistica Mario Mascia. “Per noi è importante che i nostri Amministratori si siedano insieme ai cittadini per ascoltare testimonianze importanti e dirette provenienti da Milano e Roma. Sono soluzioni concrete e facilmente realizzabili, che possono migliorare la vita di tutte e tutti” dichiara Marco Tizzi, presidente di tRiciclo – Bimbi a Basso Impatto, una delle associazioni organizzatrici.