Corso Italia, i ciclisti snobbano la pista ciclabile: il caso scoppia sui social, la Fiab invoca sanzioni

Genova. Tre ragazzi in bici sul marciapiede e un ciclista in assetto sportivo sulla carreggiata. Accanto a loro la pista ciclabile, realizzata ad hoc per questo tipo di utenti ma tristemente inutilizzata. Sta facendo discutere sui social una foto scattata in questi giorni in corso Italia, senza dubbio la strada più controversa di Genova da quando il Comune ha deciso nel 2020 di sottrarre una corsia ai veicoli a motore per riservarla a biciclette e monopattini, investendo in seguito circa 3 milioni di euro per un restyling complessivo.

L’immagine, circolata soprattutto nei gruppi dedicati alla mobilità (che spesso rappresentano differenti categorie e “scuole di pensiero”, dai ciclisti ai motociclisti e automobilisti), ha riscosso commenti di diverso tenore. Mentre i detrattori della pista ciclabile la ritengono un “capolavoro” che rappresenta bene lo “spreco di soldi” perpetrato in corso Italia, i sostenitori delle biciclette si dividono tra chi condanna il mancato rispetto delle regole e chi in parte “assolve” i protagonisti della scena: i tre giovani che pedalano affiancati sulla passeggiata in fondo non disturbano nessuno mentre il ciclista su strada probabilmente tiene una velocità sufficiente a “competere” con gli altri mezzi.

Il codice della strada in realtà è piuttosto chiaro sull’argomento. Al comma 9 dell’articolo 182, che regola la circolazione dei velocipedi, stabilisce che questi “devono transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento. Le norme previste dal regolamento per la circolazione sulle piste ciclabili si applicano anche alla circolazione sulle corsie ciclabili e sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile”. Dunque in corso Italia, dove oggi c’è una vera e propria pista ciclabile, chi va in bici è obbligato a percorrerla. Obbligo che non sussisterebbe se al posto della pista ciclabile ci fosse invece un percorso ciclopedonale.

“La stupidità di alcuni è universale, indipendentemente dal mezzo che usa – commenta nettamente Romolo Solari, presidente genovese della Fiab -. In uno Stato democratico spetta alle autorità elette dare disposizioni per la civile convivenza. Ci vogliono educazione e informazione ma, quando non basta, anche una sana repressione dei comportamenti errati. Così come per auto e moto parcheggiate sulle corsie ciclabili o che non si fermano quando qualcuno vuole attraversare sulle strisce, le violazioni del codice da parte delle bici ed anche degli stessi pedoni vanno sanzionate senza se e senza ma”.

La battaglia contro le piste ciclabili, in particolare quella di corso Italia, viene portata avanti in particolare da un gruppo Facebook, Automobilisti e motoclisti genovesi, che era nato proprio per contestare i primi interventi del Comune responsabili di creare “intralcio alla viabilità ordinaria”. E nel mirino ci sono soprattutto i ciclisti che non le usano: “La Fiab non perde occasione di starnazzare ottusamente per la sicurezza – scriveva il fondatore e moderatore Giacomo Puppo in un comunicato del 17 febbraio – e chiedere sanzioni esponenziali per automobilisti e motociclisti, ottiene una ciclabile a norma e loro che fanno? Si gettano nella strada. Pensate se io prendessi lo scooter e percorressi abitualmente la ciclabile. Oltre ad essere giustamente multato, verrei messo in croce ed insultato dalle associazioni dei ciclo-salvatori del mondo”.

Foto di Marco Mantero e Nicola Vallinoto

A ben vedere, la guerra dell’inciviltà stradale a Genova non vede né vinti né vincitori: proprio la Fiab due anni fa scriveva al sindaco Marco Bucci per segnalare il fenomeno della sosta selvaggia di auto, moto e furgoni sulle corsie ciclabili in città, anche questo vietato dal codice della strada. Problema che si ripresenta oggi con la stessa frequenza, non solo sulle bike lane ma proprio sulla pista ciclabile di corso Italia, come dimostrano le segnalazioni più recenti.

E mentre quattro ciclisti indisciplinati in corso Italia fanno discutere i genovesi per giorni, più rari sono i dibattiti sulle vie del centro storico invase da auto e furgoni a dispetto di una “pedonalizzazione” rimasta spesso sulla carta, o sulle macchine parcheggiate in mezzo alla strada in prossimità delle scuole (intralciando il traffico privato o magari le corsie riservate ai mezzi pubblici), o sui numerosi comportamenti scorretti che mettono a rischio la sicurezza di tutti.