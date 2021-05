Sportiva Sturla, risultati positivi nella sesta prova del campionato regionale

Genova. Nel pomeriggio di sabato 15 maggio gli Esordienti della Sportiva Sturla (maschi e femmine nati tra il 2008 e il 2012) si sono cimentati nella sesta prova del campionato regionale di nuoto.

Il programma prevedeva i 200 metri stile libero, 100 metri dorso e 50 metri metri rana per gli Esordienti B e i 100 metri stile libero, 200 metri farfalla, 200 metri misti, 800 metri stile libero, 1500 metri stile libero, per gli Esordienti A. La stagione agonistica volge al termine, e la sesta gara propone stili e distanze già affrontate durante il campionato, consentendo ad atleti e allenatori di cercare importanti conferme, ma anche di tentare qualche “esperimento”.

Come sempre, prima le signore: per l’anno 2012, nei 100 metri dorso gareggia per la prima volta Ludovica Barbarino; Chiara Raviolo è la più veloce delle coetanee; buone conferme per Lucia Bellotti, Valentina Caponi, tempi in miglioramento per Elisa Leveratto, Chiara Rizzi, Giada Sciutti. Nella più lunga gara dei 200 metri stile libero, Chiara Raviolo migliora il suo personale, Chiara Rizzi, Giada Sciutti e Bianca Curletto si misurano per la prima volta con questa gara, con buoni risultati. Nei 50 metri rana, tempi in miglioramento per Bianca Curletto, la migliore del suo anno, e Giulia Torazza; ottimo esordio per Valentina Caponi, conferme per Lucia Bellotti, Myriam Cascione, Bianca Curletto, Elisa Leveratto.

Stesse gare ovviamente per i maschi 2011: nei 100 metri dorso, Paolo Bocci, Marco Pastrovicchio e Luca Rocca migliorano i loro personali, come nei 200 metri stile libero fanno, in maniera importante, Mattia Arioli e Marco Pastrovicchio: una buona prima gara sulla distanza per Emanuele Lommi e Luca Rocca. Nei 50 metri rana Paolo Bocci ed Emanuele Lommi continuano il loro percorso di miglioramento. Le femmine Esordienti B2 (2011) ottengono ottimi risultati: nei 100 metri dorso Ginevra Galbusera e Giulia Bancalari sono terza e quarta, con Chiara Pichetto, Gaia Bellizzi e Ilaria Zannini nelle prime sedici posizioni. Nei 200 metri stile libero, Giulia Bancalari si piazza al secondo posto ex aequo, seguita da Ginevra Galbusera e Gaia Bellizzi; Chiara Pichetto e Agata Gambetta sono ottava e nona. Nei 50 metri rana, Agata Gambetta è seconda; Ilaria Zannini con un notevole miglioramento sul personale raggiunge la sesta piazza.

Solo quattro i maschi Esordienti del 2010, ma tutti con positivi risultati. Nei 100 metri dorso, Alessandro Pirrè ottiene un buon quarto posto, e arriva terzo nei 200 metri stile libero; buoni piazzamenti per Lorenzo Balbi e Giacomo Capurro alla loro prima volta, Tommaso Ageno migliora il suo personale. Sui 50 metri rana Tommaso Ageno, Lorenzo Balbi, Giacomo Capurro sono primo, secondo e quarto con tempi interessanti. Come d’uso in conformità alle restrizioni Covid, la seconda parte della manifestazione è riservata agli Esordienti A. Per le femmine 2010, nei 100 metri stile libero Lorenza De Martino migliora il suo personale, come Ilaria Rabagliati che conquista il terzo posto della manifestazione nei 200 metri farfalla; alla sua prima esperienza nei 200 metri misti, sempre Ilaria Rabagliati è terza tra le coetanee.

Per i maschi Esordienti A1 (classe 2009), nei 100 metri stile libero Alberto Ferretti è il migliore tra gli sturlini, con tempi in miglioramento, come per Paolo Farinelli, Nicola Morano, Giulio Piscioneri e Henry Bieler. Nella “maratona” del nuoto in vasca, i 1500 stile libero, Giulio Piscioneri si migliora di quasi un minuto piazzandosi davanti a Nicola Morano, alla sua prima esperienza sulla distanza. Nei 200 metri misti, Alberto Ferretti è quinto con un netto miglioramento del proprio personale; buone conferme anche per Henry Bieler e Paolo Farinelli. Le femmine Esordienti A2 (2009) non si smentiscono e si presentano ancora una volta come il fiore all’occhiello della squadra di Sturla, con tempi che portano ottimi piazzamenti anche a livello regionale: i 100 metri stile libero vedono l’ennesima convincente vittoria di Matilde Maragliano, il terzo posto Athena Moretti, il quinto di Ludovica Ferrando, e le buone conferme di Elisa Grosso, Elena Fruscione, Alice Saccà e Agnese Bellotti. Nei 200 metri farfalla, Ludovica Ferrando ottiene una vittoria con grande distacco; nei 200 metri misti, Matilde Maragliano ancora una volta stacca tutte le avversarie, trascinando le compagne Elena Fruscione e Alice Saccà ad un quinto e settimo posto. Negli 800 metri stile libero, “doppietta” sturlina con Athena Moretti ed Elisa Grosso nelle prime due posizioni, con distacchi pesanti sulle avversarie.

Rappresentante dei maschi Esordienti A2 (2008) per la Sportiva Sturla è Ivo Sgarbossa, che si migliora arrivando undicesimo nei 100 metri stile libero, in una gara tiratissima in cui il vincitore ha impiegato un minuto netto, tempi con cui Carlo “Bud Spencer” Pedersoli si laureava campione italiano. Una giornata di piccole e grandi soddisfazioni per atleti e allenatori della Sportiva Sturla, in parte rovinate dall’amarezza che deriva dalla prolungata, e difficilmente comprensibile, insistenza nel mantenere chiuse le piscine per le attività di base e per il pubblico non agonista.