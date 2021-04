Viabilità, Ponente ancora nel caos: A10 chiusa per tre ore dopo guasto all’asfaltatrice

Aggiornamento ore 9.00 – La tratta della A10 tra Genova Aeroporto e Pegli in direzione Savona è stata riaperta al traffico, anche se all’altezza del cantiere si viaggia su una sola corsia. Rimangono i disagi per la viabilità ancora rallentata dalla situazione.

Genova. Traffico nel caos nel ponente genovese a seguito della chiusura non prevista della A10 nel tratto tra Aeroporto e Pegli in direzione Savona: uscite obbligatorie ai caselli, con migliaia di macchine e mezzi pesanti costretti ad attraversare la città.

Secondo le prime informazioni un mezzo da cantiere per la stesura dell’asfalto avrebbe subito un guasto, impedendo un questo modo il termine dei lavori previsti e in corso nella tratta, per i quali la riapertura della tratta è stata posticipata alle 9.

Si segnalano 2 km di coda in prossimità dell’uscita obbligatoria di Genova Aeroporto. Per i veicoli che da Milano sono diretti a Savona/Ventimiglia, si consiglia di percorrere la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce verso Genova. Per chi da Genova è diretto verso Savona/Ventimiglia o verso la A26, si consiglia di entrare a Genova Pegli o a Genova Prà.