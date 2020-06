Autostrada chiusa, tutti imprigionati nel traffico: annullata seduta Consiglio regionale

Genova. Tutti bloccati nel traffico questa mattina, a causa del posticipo della riapertura del tratto tra Pra’ e Pegli sulla A10 a causa del protrarsi delle ispezioni: tra questi tutti anche alcuni consiglieri regionali, diretti verso Genova per prendere parte alla seduto odierna dell’assemblea.

Una seduta che però è saltata “in corsa”, a causa appunto del traffico e della impossibilità di raggiungere il capoluogo ligure per molti consiglieri del ponente ligure. A comunicarlo il presidente del consiglio regionale Alessandro Piana: “Molti consiglieri non riescono a raggiungere l’aula, la seduta salta. Che dire, complimenti e grazie al Governo e ai Concessionari”.

“E’ indecente che non ci siano avvisi” ha aggiunto pubblicando sui social una sua foto in coda a Arenzano. Una sorte comune con alcuni altri consiglieri raggiunti dalla notizia del rinvio della seduta proprio mentre erano in quella stessa coda.