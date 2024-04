Sampdoria, Pirlo: “Recuperato dal virus intestinale, convinto che possiamo arrivare ai playoff”

Genova. “Siamo una squadra che è stata altalenante in quasi tutto il percorso, però con uno spirito ben preciso. Queste ultime due partite non le abbiamo fatte benissimo, dopo un filotto di buone prestazioni contro buone squadre con cui si faceva fatica a giocare. Adesso dobbiamo riprenderci da queste due partite giocate non all’altezza perché le partite cominciano a diminuire e diventano di fondamentale importanza”. Così Andrea Pirlo ha cominciato la conferenza stampa di vigilia della sfida di domani contro il Como. Un sabato al Ferraris molto probante con davanti una delle formazioni più in forma del campionato di Serie B.

“Sarà una bella partita da giocare perché giocheremo contro che ha l’obiettivo di arrivare direttamente in Serie A – dichiara Pirlo -. Entrambe le squadre si giocano tanto per obiettivi diversi però la posta in palio è tanta per tutte e due. Stanno facendo un cammino importante, cambiando allenatore e modo di giocare, con giocatori di qualità. Non abbiamo paura e non dobbiamo averne: siamo la Sampdoria, giochiamo in casa davanti ad un grande pubblico dalla nostra parte. Sappiamo chi siamo e lo sappiamo bene, le qualità che abbiamo all’interno della squadra, sia tecniche che morali. Su questo posso stare tranquillo, domani avremo sicuramente la voglia di vincere la partita perché, dopo due risultati dove non abbiamo portato a casa i tre punti, adesso abbiamo questa voglia e questo bisogno di vincere“.

Per il tecnico blucerchiato non si tratta propriamente di una gara da dentro o fuori: “Comunque il risultato peserà. Ci sono quattro partite e ce la giocheremo fino alla fine, non è decisiva ma come ho detto prima è importante per tutti e due perché in questo momento i punti pesano tanto e quindi è importante fare il risultato per andare a cercare quello che vogliamo“.

Poi il punto sulla situazione infermeria: “Abbiamo recuperato da questo virus intestinale che c’è stato settimana scorsa. Benedetti è a disposizione, forse abbiamo perso Barreca per un problema che è da valutare ma per il resto sono tutti convocabili. Abbiamo fatto una settimana di lavoro serena, cercando di alzare il livello fisico quindi saremo pronti per combattere contro il Como che è una squadra che ti fa correre quindi ci sarà bisogno di corsa, di sacrificio e di lotta questo prima di tutto. I ragazzi hanno avuto modo di lavorare, Pedrola più di tutti perché era da tanto che non si allenava dopo cinque mesi di inattività e ha avuto un sacco di problemi. Ci vuole tempo per rimetterlo dall’inizio e di minutaggio per poter spingere novanta minuti. Sta bene, così come Esposito“.

“I playoff? Ci andremo se ce lo meriteremo, in caso contrario sarà per colpa nostra e non perché gli altri sono più bravi. Sono convinto che abbiamo tutte possibilità per entrarci, è un desiderio che abbiamo fin dall’inizio“, conclude Pirlo.