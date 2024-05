Genova. Lo scorso 24 aprile la commissione tecnica della valutazione di impatto ambientale ministeriale ha comunicato ad Autorità di sistema portuale che rispetto alle diverse osservazioni poste al progetto in queste settimane sono necessarie le relative controdeduzioni da parte del proponente, pena l’archiviazione della richiesta e quindi del progetto.

Un passaggio burocratico di prassi, ma che vede dei termini abbastanza stringenti: le risposte, infatti, dovranno pervenire entro il 4 maggio, fatta salva la possibilità di una proroga motivata. Le osservazioni in ballo sono essenzialmente quelle legate alla definizione delle terre d riempimento dei cassoni (in ballo ci sono praticamente tutti i grandi cantieri genovesi, vedi tunnel subportuale e gronda, che di fatto però ad oggi non ancora partiti), al destino del molo Duca degli Galliera, vincolato e alla gestione di rumore e inquinanti nelle fase di cantiere, soprattutto per quanto riguarda la tutela delle specie marine tutelate relativamente all’utilizzo di esplosivi per le demolizioni delle vecchie strutture.

Nel frattempo è entrata nel vivo la costruzione del primo cassone della nuova diga foranea di Genova nell’impianto di prefabbricazione “Dario” ormeggiato nel bacino portuale di Vado Ligure. In questi giorni è stata completata la soletta del cassone buona parte del suo sviluppo in verticale arrivando al 40% del suo corpo in elevazione.

A darne notizia Autorità di Sistema Portuale che aggiunge l’aggiornamento sul lavoro del primo “mattone” della nuova diga foranea che andrà ad ampliare il bacino portuale genovese. Secondo quanto comunicato, in questa fase sono al lavoro circa 40 operai specializzati: “le lavorazioni in corso consistono nella posa dei ferri dell’armatura e nel successivo getto di calcestruzzo a ciclo continuo, mediante l’utilizzo di casseri rampanti”. Questa tecnica costruttiva permette di realizzare strutture che si sviluppano in altezza senza dover ricorrere all’ausilio di ponteggi. In una prima fase viene armata e gettata una fascia di circa 80 cm di elevazione. Successivamente il cassero, una sorta di pensilina mobile, sale per step di circa 5 centimetri per volta.

guarda tutte le foto 5



Il cantiere del primo cassone

A seconda delle condizioni specifiche e dell’altezza già raggiunta, il completamento dell’elevazione può variare da 1 a 3 metri circa al giorno. L’obiettivo è quello di poter giungere al completamento del primo cassone entro il mese di maggio, per poi procedere alla messa in opera, vale a dire la posa sui fondali, come previsto dalla tabella di marcia dei lavori.

Resta invece ancora da sciogliere lo scontro a distanza con Anac, l’autorità nazionale anticorruzone, che avrebbe già avviato una segnalazione alla Procura e alla Corte dei conti in contestazione alle modalità di appalto della grande opera. A suscitare le critiche dell’ente il fatto che l’aggiudicazione alla cordata Pergenova Breakwater (guidata dalla Webuild) sia arrivata senza una nuova gara dopo che la prima era andata deserta e che ci siano state, e continuino a esserci, troppe varianti al progetto. Le prime risposte di Palazzo San Giorgio avevano messo in risalto l’importanza dell’opera per lo sviluppo del porto, spiegazioni che però non giustificherebbero il carattere d’urgenza dell’opera, secondo i tecnici di Anac.

A questi rilievi, in consiglio comunale, il sindaco-commissario Marco Bucci aveva risposto che, contrariamente a quanto rilevato dall’autorità nazionale anticorruzione, “la nuova diga rientra a tutti gli effetti nel programma straordinario legato alla ricostruzione dopo il crollo del ponte Morandi”. Bucci ha ricordato come il programma sia legato a doppia corda al Decreto Genova e sia stato firmato prima dalla ministra De Micheli (Pd), poi da Giovannini e poi di nuovo da Salvini nei suoi vari aggiornamenti. Per quanto riguarda l’appalto, dopo la prima gara andata deserta, e l’assegnazione al consorzio PerGenova Breakwater (capofila Webuild) “le procedure di gara sono quelle previste per le opere finanziate dal Pnrr anche se l’opera è finanziata dal fondo complementare dello Stato, quel fondo segue le norme del Pnrr”, ha concluso Bucci.